Глава ООН: Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал «Талибан» (организация, запрещенная в Казахстане) немедленно прекратить наступление и начать переговоры в интересах Афганистана и его народа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Центр новостей ООН.

«Послание международного сообщества тем, кто встал на тропу войны, должно быть предельно ясным: захват власти военной силой – это проигрышное предприятие. Это может привести только к затяжной гражданской войне или к полной изоляции Афганистана», – сказал Гутерриш, выступая перед журналистами в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

«Ситуация в Афганистане выходит из-под контроля», – считает Генеральный секретарь.

Глава ООН напомнил всем сторонам конфликта об их обязанности защищать мирных жителей. Именно гражданское население несет самые большие потери из-за боевых действий, особенно в городских районах, подчеркнул Генсек.

Только в прошлом месяце, отметил он, в Афганистане, в провинциях Гильменд, Кандагар и Герат, в результате неизбирательных нападений на мирное население были убиты и ранены более тысячи человек.

«Нападение на мирных жителей является серьезным нарушением международного гуманитарного права, оно равносильно военному преступлению. Виновные должны быть привлечены к ответственности», – заявил Гутерриш.

Глава ООН также обеспокоен тем, что «Талибан» вводит на захваченных территориях серьезные ограничения, нарушающие права человека, и в первую очередь – женщин и журналистов.

«Особенно больно и ужасно видеть, как у афганских девочек и женщин отнимают с таким трудом завоеванные ими права», – сказал Гутерриш.

Он выразил надежду на то, что переговоры в Дохе между представителями Исламской Республики Афганистан и «Талибана» помогут восстановить путь к мирному урегулированию конфликта.

Гуманитарная катастрофа

С начала этого года уже 400 тысяч афганцев вынуждены были покинуть свои дома, спасаясь от боевых действий. 80 процентов переселенцев – женщины и дети. Об этом сообщают из Управления ООН по делам беженцев (УВКБ).

«Это ужасающая статистика, – сказала представительница Управления Шабия Манту. – Мы должны поднять тревогу в связи с невероятным лишениями, которые им [мирным жителям – прим. ред.] приходится терпеть из-за происходящего».

В УВКБ призвали международное сообщество оказать поддержку населению Афганистана, а соседние страны – не закрывать свои границы. «Жизнь бесчисленного множества мирных граждан окажется под угрозой, если они не смогут найти убежище», – подчеркнула Манту.

«Бомбы не делают различий, они падают на женщин, детей, молодых и пожилых людей. Это также означает, что люди, вероятно, будут пытаться добраться до Ирана, Турции и Европы», – говорит Мустафа Бен Мессауд, представитель ЮНИСЕФ а Афганистане.

Он рассказал, что в лагерях для переселенцев, которые сейчас строятся в Афганистане, пока нет доступа к чистой воде, что грозит вспышками холеры и других заболеваний.

Каждый второй ребенок младше пяти лет в стране, сообщает Бен Мессауд, страдает от недоедания. «Они настолько голодные, что слабеют и болеют», – говорит представитель ЮНИСЕФ.

Структуры ООН продолжают оказывать помощь нуждающимся афганцам, доставляет воду, продовольствие, медикаменты, однако гуманитарные операции затруднены в связи с активными боевыми действиями.

По последним сообщениям, в пятницу талибы захватили еще три города на юге страны и постепенно окружают столицу Афганистана, Кабул. По некоторым оценкам, город окажется под их контролем в ближайший месяц. Сейчас боевики контролируют две трети территории страны.



