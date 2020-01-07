Глава ООН призвал мировых лидеров не допустить войны

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В связи с эскалацией напряженности между США и Ираном и в мире в целом Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш призвал мировых лидеров не допустить войны: остановить эскалацию, проявлять максимальную сдержанность, возобновить диалог и восстановить международное сотрудничество. Об этом передает МИА «Казинформ».

«Новый год начался с потрясений в мире. Мы переживаем трудные времена. Геополитическое напряжение достигло наивысшей точки в этом веке. И потрясения нарастают. Нельзя больше быть уверенным даже в нераспространении ядерного оружия», - цитирует сайт news.un.org заявление Генерального секретаря ООН.

Напомним, ситуация в мире обострилась после американской операции в Багдаде, в результате которой был убит командующий элитным подразделением армии Ирана генерал Касем Сулеймани. Тегеран, как отмечает пресса, обещал нанести ответный удар. Параллельно растет неопределенность вокруг Ливии.

«Этот котел напряженности вовлекает все больше стран в принятие непредсказуемых решений с непредсказуемыми результатами, все большей становится опасность просчетов», - добавил Генсек.

«Давайте не будем забывать об ужасных человеческих страданиях, порождаемых войной. Как всегда, обычные люди платят самую высокую цену», - заявил глава ООН. Он призвал не допустить войны.

Глава ООН напомнил, что одновременно с этим сегодня происходят торговые и технологические конфликты, которые сеют хаос на мировых рынках, подрывают рост и усугубляют неравенство. При этом, как сказал Антониу Гутерриш, «наша планета пылает в огне», обостряется климатический кризис.

«Повсюду в мире мы видим разочарованных и рассерженных людей. Мы видим все больше проявлений социального недовольства, роста экстремизма национализма и радикализма.», - сказал Генеральный секретарь. Он добавил, что во многих регионах, особенно в Африке все большую опасность представляют террористы.

«Так дальше не может продолжаться. Я с большой обеспокоенностью слежу за недавним ростом глобальной напряженности. Я нахожусь в постоянном контакте с ведущими мировыми лидерами», - заявил глава ООН. Он подчеркнул, что его послание им «простое и понятное»: «остановите эскалацию, проявляйте максимальную сдержанность, возобновите диалог и наладьте международное сотрудничество».



