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    Глава ООН поблагодарил Президента РК за размещение в Алматы Миссии по содействию Афганистану

    25 Сентября 2021, 12:00

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с заместителем Премьер-Министра – министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди выразил благодарность Президенту Казахстана за решение о размещении в Алматы удаленного офиса Миссии ООН по содействию Афганистану. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

    Антониу Гутерриш особо подчеркнул, что наша страна является символом стабильности и примером приверженности многосторонности.

    «Это решение Казахстана мы расцениваем больше, чем просто помощь. Вы продемонстрировали настоящий дух дипломатического братства, что будет способствовать дальнейшему развитию прекрасных отношений между ООН и Казахстаном», - сказал А.Гутерриш.

    В свою очередь, министр подробно проинформировал о ходе реализации инициативы Президента К.Токаева по созданию Международного агентства ООН по биологической безопасности.

    Напомним, в рамках участия на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди провел ряд встречи с руководством ООН.

    Ранее сообщалось о том, что Миссию ООН по содействию Афганистану передислоцировали в Алматы. Заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин объяснил, почему для этого был выбран именно казахстанский город, и перечислил агентства ООН, которые находятся в Алматы.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    ООН Внешняя политика Казахстана МИД РК Президент Казахстана Алматы Афганистан
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