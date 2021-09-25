Глава ООН поблагодарил Президента РК за размещение в Алматы Миссии по содействию Афганистану

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в ходе встречи с заместителем Премьер-Министра – министром иностранных дел РК Мухтаром Тлеуберди выразил благодарность Президенту Казахстана за решение о размещении в Алматы удаленного офиса Миссии ООН по содействию Афганистану. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Антониу Гутерриш особо подчеркнул, что наша страна является символом стабильности и примером приверженности многосторонности.

«Это решение Казахстана мы расцениваем больше, чем просто помощь. Вы продемонстрировали настоящий дух дипломатического братства, что будет способствовать дальнейшему развитию прекрасных отношений между ООН и Казахстаном», - сказал А.Гутерриш.

В свою очередь, министр подробно проинформировал о ходе реализации инициативы Президента К.Токаева по созданию Международного агентства ООН по биологической безопасности.

Напомним, в рамках участия на 76-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди провел ряд встречи с руководством ООН.

Ранее сообщалось о том, что Миссию ООН по содействию Афганистану передислоцировали в Алматы. Заместитель министра иностранных дел РК Акан Рахметуллин объяснил, почему для этого был выбран именно казахстанский город, и перечислил агентства ООН, которые находятся в Алматы.



