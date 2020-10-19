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    Глава ООН осуждает нападения на жилые районы в зоне нагорно-карабахского конфликта и за ее пределами

    19 Октября 2020, 00:51

    НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал абсолютно неприемлемой гибель людей, в том числе – детей, в результате удара по азербайджанскому городу Гянджа 16 октября. Он также считает неприемлемыми неизбирательные нападения на любые жилые районы, в том числе – в Степанакерте/Ханкенди и других местах непосредственно в зоне нагорно-карабахского конфликта и за ее пределами, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на «Новости ООН».

    «Генеральный секретарь осуждает все нападения на жилые районы, затронутые конфликтом», – говорится в заявлении, с которым от имени Генсека выступил его пресс-секретарь Стефан Дюжаррик.

    Глава ООН также сожалеет о том, что стороны проигнорировали призывы международного сообщества к немедленному прекращению боевых действий.

    «Как он (Генеральный секретарь) подчеркнул в своих последних телефонных разговорах с министрами иностранных дел Армении и Азербайджана, у обеих сторон есть обязательство – в рамках международного гуманитарного права – постоянно думать о том, чтобы защитить гражданское население и гражданскую инфраструктуру во время проведения военных операций», – говорится в заявлении.

    Дюжаррик также сообщает, что Генсек принял к сведению начало гуманитарного перемирия 18 октября. Он ожидает, что обе стороны будут его соблюдать и незамедлительно вернутся к переговорам под эгидой сопредседателей Минской группы ОБСЕ.


    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    ООН Азербайджан Армения
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