Глава OneWeb: Возможно, через 10-20 лет будем удивляться, почему раньше не получали Интернет из космоса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - OneWeb и Международный финансовый центр «Астана» подписали меморандум о сотрудничестве, в рамках которого МФЦА помогает в создании регионального хаба компании по предоставлению услуг спутникового Интернета. Генеральный директор OneWeb Адриан Штекель рассказал МИА «Казинформ», зачем нужен спутниковый Интернет, как компания будет работать с региональными правительствами и сотовыми операторами в стране.

- Как изменится Интернет в ближайшие годы с внедрением большого количества спутников и 5G? Насколько это трансформирует экономики?

- Оптоволоконный Интернет – это лучшее, что у вас может быть. Но в таких странах, как Казахстан, за пределами крупных городов и районных центров это решение не всегда практично. Они могут быть слишком далеко расположены и имеют высокую стоимость из-за длины волокна, потому что есть большие расстояния и на них возможны поломки. Вот почему у вас есть определенный процент населения, который не имеет широкораспространенного Интернета, и мы подсчитали, что около 2 миллионов школ в мире не имеют Интернета, и наша миссия состоит в том, чтобы решить эту проблему.

Существует огромная «жажда» данных. Люди потребляют все больше и больше данных. 5G действительно хорош для снижения задержки и более высокой скорости в густонаселенных областях. Но это не поможет решить проблему на больших расстояниях, поэтому один веб-спутник, использующий пространство, является отличным решением для большой страны. Кроме того, вы будете в положении, где Интернет везде в стране и везде на земле, независимо от того, где вы находитесь.

- В чём специфика бизнеса OneWeb и чем ваш проект отличается от запуска спутников Илона Маска?

- Мы похожи. Наш основатель Грег Уайлер собирался стать партнером Илона Маска, были запланированы совместные усилия, однако в конце концов этого не произошло. Между нашими системами много общего, мы ведем один и тот же бизнес, но мы нацелены на глобальное покрытие, в то время как они нацелены на покрытие США и больше работают в качестве замены кабеля. В конце концов, мы будем очень похожи, технологии будут очень похожи.

Они (проект Илона Маска Starlink – ред.) не выиграли от стоимости запуска, а мы не получили преимущества от партнеров, и стоимость запуска снижается в любом случае. Мы верим в сотрудничество с правительствами по всему миру, поэтому мы считаем, что являемся идеальным решением для Казахстана.

- Как будет работать технология раздачи Интернета со спутников? В чём её преимущества?

- Есть много преимуществ, в первую очередь это покрытие, потому что каждое место в стране будет охвачено, потому что спутники есть везде. Наши спутники отличаются от типичных GEO-спутников. GEO-спутники находятся на экваторе, а наши находятся прямо над нами. Все, что вам нужно сделать - это посмотреть вверх, и это хорошо для плоской местности, и мы откроем много вариантов использования, вы можете иметь один над крышей вашего автомобиля, вашего бизнеса, в поезде, самолете и т. д. Увеличение случаев использования спутников приведет к снижению цены. Мы имеем массовое производство спутников.

Другое дело, что раньше спутник стоил 250 миллионов долларов, а мы производим за 1 миллион долларов. Это разные спутники, меньшая высота, но это другая система. По мере того, как мы улучшаем экономические показатели, возможно, через 10 или 20 лет, вы будете удивляться, почему вы не всегда получали Интернет из космоса.

- На каких условиях OneWeb заходит в Казахстан? Какие преимущества вы отмечаете со стороны МФЦА, почему выбрали эту юрисдикцию? Кто будет соинвестором с казахстанской стороны?

- Нам комфортно, что МФЦА является нашим партнёром в Казахстане, мы находимся в процессе создания совместного предприятия. МФЦА является объединяющей платформой, и это хорошая платформа для сотрудничества иностранных компаний с местной индустрией. Мы также формируем дистрибьюторский центр, поэтому Казахстан сможет распространять сервис OneWeb по всей Центральной Азии с созданием узловой станции.

Это также важно, потому что существует поток данных, и безопасность, и мы, как OneWeb, можем соответствовать другим требованиям в соответствии с законодательством Казахстана. У каждой страны есть свой суверенитет и разные правила, и мы очень осторожны, играя по этим правилам в каждой стране.

Я думаю, что МФЦА делает много вещей, чтобы мы чувствовали себя комфортно, и, во-первых, это то, что МФЦА помогает нам получить доступ к капиталу, во-вторых, помогают нам понять рынок, и, в-третьих, мы можем подписывать контракты в соответствии с общим правом. Поэтому все это помогает нам работать в Казахстане.

- Как будет выстроена работа с местными сотовыми операторами? Есть ли уже какие-то договорённости?

- Мы верим в работу с местными операторами связи, а не в конкуренции с ними, потому что это важно как для них, так и для нас. Мы верим в расширение их сетей, мы также считаем, что для нас нет смысла конкурировать, потому что существует много путей в городских реалиях в использовании новых технологий, которые не являются спутниковыми. Спутник идеально подходит для больших расстояний, для полного охвата и для дополнения.

Еще одна вещь, касающаяся космоса, заключается в том, что на него не влияет погода на Земле, поэтому мы можем быть резервным источником для больниц, школ, государственных учреждений в случае стихийных бедствий. Я не уверен, как обстоят дела в Казахстане, но во Флориде всегда случаются ураганы, а также на Филиппинах, в Индонезии и так далее. А также для безопасности приятно иметь что-то, что работает по другому пути.

Поэтому мы будем работать со всеми телекоммуникациями в Казахстане. Мы верим в работу через местного дистрибьютора, поэтому вы никогда не будете покупать веб-услугу из OneWeb, вы всегда будете покупать через телекоммуникационного партнера на этом рынке. У нас такой же подход в Казахстане, как и в Европе, Китае, США, Индии или Японии. Мы будем работать через партнеров, так как партнер лучше знает местный рынок, он понимает политику, он понимает спрос, и у него также имеются исследования на местах и способность реагировать на регуляторы так, как мы не могли бы на глобальном уровне из нашего офиса в Лондоне.

- Какая стратегия OneWeb в отношении Центральной Азии и ЕАЭС?

- Наша стратегия является общей. И здесь это работа с Правительством, чтобы они чувствовали себя комфортно с нашим сервисом, чтобы они понимали, что со временем наш сервис станет более емким и лучшим в плане цен, и это и есть будущее.

Это действительно является частью нашей стратегии работы с Правительством – сделать так, чтобы они были на более крупных рынках, включая нашу цепочку поставок, чтобы они участвовали в индустрии будущего, а не просто потребляли. Все эти телекоммуникационные услуги должны осуществляться в партнерстве с правительствами, и это то, что мы делаем. Моя работа заключается в том, чтобы наши услуги были доступны везде и были доступны конечным пользователям, которые получат права при работе с партнерами по сотрудничеству и формировании экосистемы партнеров.