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Глава Нацбанка прокомментировал покупку Московской биржей акций KASE

10 Октября 2018 12:41 89
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Глава Нацбанка прокомментировал покупку Московской биржей акций KASE

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская фондовая биржа (KASE) и Московская биржа подписали соглашение о стратегическом партнерстве, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Соглашение предусматривает приобретение Московской биржей до 20% уставного капитала KASE в два этапа до конца 2019 года. Сумма сделки 338 млн рублей.

«Уверены, что в лице Московской биржи мы определили надежного и стратегического партнера для Казахстанской фондовой биржи. В свою очередь, также хочу заверить, что Московская биржа нашла наиболее надежного партнера в лице Казахстанской фондовой биржи. Это позволит расширить возможности всех участников рынка, а для Московской биржи создать базу для расширения и иметь необходимые резервные мощности», - сказал по итогам подписания соглашения председатель Национального банка Казахстана Данияр Акишев.  

Глава Нацбанка также отметил, что многие ноу-хау Московской биржи будут быстро реализованы и в Казахстане.

«Мы уже перешли на валютные торги по схеме Т+1. С 1 октября Казахстанская фондовая биржа стала центральным контрагентом на валютном рынке. В ближайшее время мы внедрим расчеты по схеме Т+2 для сделок с краткосрочными нотами Национального банка и государственными ценными бумагами Министерства финансов. На базе центрального контрагента мы разрабатываем механизмы хеджирования валютных рисков, в том числе возможности проведения валютных свопов сроком до 1 года», - сказал Данияр Акишев. 

 

 

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Ключевые слова: Нацбанк Казахстана, KASE,
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Автор:

Данияр Дауталиев

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