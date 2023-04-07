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    Глава Нацбанка прокомментировал предложение мажилисмена по изменению условий жилищных госпрограмм

    7 Апреля 2023, 14:51

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов прокомментировал предложение мажилисмена Даулета Мукаева по изменению условий государственных жилищных программ, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Эмиссионный механизм приводит к тому, что мы теряем контроль над количеством денег в экономике, что приводит к высокой инфляции, а высокая инфляция уже не позволяет нам повышать благосостояние казахстанцев. Она съедает и сбережения, и ежедневные доходы казахстанцев, создает условия, когда кредитование экономики снижается», - сказал Галымжан Пирматов, отвечая на соответствующий вопрос журналистов на брифинге.

    Глава Нацбанка отметил, что при условиях высокой и бесконтрольной инфляции очень многое становится невозможным.

    «Нам нужно научиться жить, следуя основным канонам (макроэкономики), и понимать, что краткосрочные меры не всегда дают результаты, которые мы иногда обещаем казахстанцам. У каждой сложной проблемы есть простое, понятное и неправильное решение. Я хочу, чтобы вы всегда об этом помнили. Не всегда сложные проблемы в экономике можно решить одним простым и понятным решением, или одной какой-то госпрограммой», - подчеркнул Галымжан Пирматов.

    Ранее сообщалось, что депутат Даулет Мукаев предложил установить 10 % первоначальный взнос по программе «Жас отбасы».

    Автор:

    Серик Сабеков

    Нацбанк Казахстана Мажилис
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