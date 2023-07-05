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    Глава Нацбанка объяснил сохранение базовой ставки в Казахстане

    5 Июля 2023, 15:26

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов перечислил ряд причин, почему было принято решение о сохранении базовой ставки на уровне 16,75%. Основная цель, по его словам, достичь устойчивого снижения инфляции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Он отметил, что Нацбанк продолжает придерживаться осмотрительного подхода при принятии решений.

    «Решение мы принимаем с одной основной целью – это достичь уверенного, устойчивого снижения инфляции с нынешних высоких уровней. Все входные данные, наши прогнозы, мы обсуждаем, обновляем различные оценки по инфляции. Как я уже отмечал, инфляция снижается, мы видим это позитивное изменение, в то же время базовая инфляция, которая показывает устойчивую часть инфляции, снижается не такими темпами, которыми мы хотели бы видеть, и пока складывается выше годовой инфляции. Поэтому сегодняшнее решение принято с учетом всех факторов», - сказал глава Нацбанка во время пресс-конференции в Астане.

    Галымжан Пирматов подчеркнул, что рост цен на продукты питания существенно замедлился, наблюдается снижение инфляции как в годовом, так и в месячном выражении. При этом растут инфляционные ожидания на фоне новостей о повышении цен на горюче-смазочные материалы и жилищно-коммунальные услуги. Медианная оценка ожидаемой на год вперед инфляции повысилась в июне до 17,2%. Показатель воспринимаемой инфляции составил 18,8%, все еще оставаясь на повышенном уровне.

    Глава Нацбанка признал снижение мировых продовольственных цен, но при этом в странах ЕС инфляция остается устойчивой, Банк России отмечает начало фазы роста инфляции в мае, стоимость нефти на текущий момент складывается ниже базового сценария.

    «Несмотря на наблюдаемые и ожидаемые позитивные сдвиги в инфляционных процессах в стране, еще рано говорить об уверенном устойчивом тренде снижения инфляции ввиду наличия внутренних проинфляционных факторов и возможных рисков для роста цен в будущем», - заключил он.

    Ранее сообщалось, что Нацбанк РК сохранил базовую ставку на уровне 16,75%.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Нацбанк Казахстана Экономика Инфляция
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