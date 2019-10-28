Глава Нацбанка - об ограничении потребительского кредитования

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Председатель Национального банка РК Ерболат Досаев прокомментировал запрет на выдачу кредитов гражданам с доходами ниже прожиточного минимума, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Кредитование - это нормально, но, единственное, как быстро растет это кредитование в стране, и вопрос, кто берет эти деньги. Если кредитоспособность заемщика подтверждается, мы только поддерживаем. К сожалению, одной из больших проблем, которая остается, это та категория наших граждан, которые не имеют достаточных доходов. Они являются сегодня получателями государственной помощи или АСП, но при этом долговая нагрузка растет, потому что мы не видим, откуда будут источники погашения такого рода займов», - сказал Ерболат Досаев на брифинге в Алматы.

Он отметил, что людей, не имеющих достаточных доходов, ограничат в доступе к кредитованию.

«У меня уже спрашивали, не является ли это достаточно жестким ограничением. Просто без этого завтра возникнут новые проблемы, накопятся новые потребительские займы, по которым скажут, что нет возможности обслуживать и надо что-то с ними делать. Глава государства дал четкое поручение, чтобы мы до конца года внесли необходимые законодательные изменения. Часть работы мы уже провели. Многие наши граждане, которые имеют невысокие доходы, получают кредиты через онлайн-кредитование. Онлайн кредитование будет зарегулировано с 1 января 2020 года», - сказал глава Нацбанка.

Он подчеркнул, что остальные новые изменения, ограничивающие деятельность по кредитованию людей, имеющих доход ниже прожиточного минимума, или получателей АСП, Нацбанк внесет осенью.

«Мы постараемся, чтобы до Нового года нас поддержали, и мы завершили работу», - заключил он.