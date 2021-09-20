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    Глава МВД РК помог казахстанке с оформлением документов снохи в США

    20 Сентября 2021, 12:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев помог казахстанке с оформлением документов снохи в США, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В ходе приема граждан на площадке партии «Nur Otan» к главе МВД РК обратилась жительница столицы по вопросу документирования снохи, которая проживает в США. Она рассказала, что 27-летняя родственница в Соединенных штатах проживает временно как член семьи и находится на 9-ом месяце беременности.

    При обращении в Генеральное консульство Казахстана в Нью-Йорке в оформлении нового паспорта ей было отказано, так как девушка не входит в категории, которым через загранучреждения РК оформляются удостоверяющие личность документы.

    «Принимая во внимание эпидемиологическую ситуацию в мире, а также положение казахстанки, МВД достигнута договоренность с консулом Казахстана в США об оформлении заявки в Генеральном консульстве в Нью-Йорке», - сообщил на брифинге официальный представитель ведомства Нурдилда Ораз.

    Автор:

    Серик Сабеков

    США МВД РК
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