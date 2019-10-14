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    Глава МВД подписал документы для облегчения миграции с Азербайджаном

    14 Октября 2019, 20:12

    БАКУ. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев в ходе своего визита в Азербайждан подписал два межправительственных международных договора, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МВД Республики Казахстан.

    Было подписано Соглашение о сотрудничестве в области миграции, которое определяет организацию и формы совместной борьбы с незаконной миграцией и создает условия для обмена информацией в данном направлении.

    Соглашением предусматривается обмен сведениями о гражданах, находящихся на территориях стран, лицах, принятых или восстановленных в гражданстве 2-х государств, а также обмен опытом и оказание практической помощи.

    Кроме того, подписан Протокол о внесении изменений в Соглашение между правительствами Республики Казахстан и Азербайджанской Республики о взаимных безвизовых поездках граждан.

    Протокол предусматривает увеличение сроков пребывания граждан государств без обязательной регистрации до 30 дней, а также пребывание до 90 дней после пересечения государственных границ. Ранее национальным законодательством предусматривалась обязательная регистрация граждан Азербайджана в ОВД в течение 5 суток со дня пребывания.

    Также на встрече министра внутренних дел Казахстана с начальником Государственной миграционной службы Азербайджанской Республики Вусалом Гусейновым обсуждены актуальные вопросы взаимодействия в области миграции и меры по реализации подписанных договоров.

    «Подписанные международные документы позволят не только повысить взаимодействие наших служб, но и укрепят дружбу наших народов за счет упрощения миграционных требований. Они также расширят деловые контакты граждан наших стран и будут способствовать развитию туристической отрасли», - резюмировал министр внутренних дел Казахстана Ерлан Тургумбаев.

    В рамках визита Ерлан Тургумбаев встретился с министром внутренних дел Азербайджана Вилаетом Эйвазовым где обсудил межведомственное взаимодействие, а также его перспективы.

    Министрами отмечен высокий уровень полицейского сотрудничества по многим направлениям оперативно-служебной деятельности как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур.

    Автор:

    Азербайджан МВД РК
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