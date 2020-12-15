Глава МВД наградил отличившихся на службе полицейских

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В соответствии с Указом Президента Республики Казахстан 44 полицейских удостоены государственных наград – орденов «Айбын» II степени, медалей «Ерлігі үшін», «Жауынгерлік ерлігі үшін» и почётных грамот. Награды от имени Главы государства отличившимся во время несения службы вручил министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

Глава ведомства поздравил личный состав с национальным праздником – Днем Независимости Республики Казахстан, и подчеркнул, что благодаря политике Первого Президента – Елбасы Нурсултана Назарбаева, наша страна продемонстрировала пример успешного и последовательного развития.

Сформировавшаяся за эти годы правоохранительная система стала основой обеспечения стабильности и безопасности государства и его граждан.

В нынешнее время, наряду с основными функциями, на нас возложены особые задачи по обеспечению карантинного режима. Около 50 тысяч полицейских и военнослужащих Национальной гвардии на «передовой», вместе с медицинскими работниками, успешно выполняют нехарактерные для себя функции.

«Вручаемые сегодня награды – не только оценка ваших профессиональных заслуг. Это оценка работы всей системы органов внутренних дел со стороны Главы государства К.К. Токаева. Но это и новый уровень ответственности. Нам необходимо приложить все свои знания и опыт для того, чтобы оправдать высокое доверие руководства страны и ожидания населения» , - сказал министр Ерлан Тургумбаев.

Государственными наградами отмечены также заслуги сотрудников, погибших при исполнении служебных обязанностей. Министр вручил награды их родственникам.

Так, орденом «Айбын» ІІ степени посмертно награждены бывший заместитель Главнокомандующего Национальной гвардией Мухаметкали Сатов и начальник медицинской службы одной из воинских частей Национальной гвардии Маратхан Ардан.

От имени Главы государства Благодарственные письма Ерланом Тургумбаевым вручены ветеранам органов внутренних дел. Министр подчеркнул, что сегодня, в условиях повышенных требований к полиции со стороны общества и государства, их жизненный и практический опыт неоценим.

«Заслужить доверие общества можно только профессионализмом и ответственным отношением к своим обязанностям, вниманием и отзывчивостью сотрудников к проблемам каждого человека. Уверен, что личный состав будет и впредь образцово и самоотверженно исполнять свой служебный долг. Ведь для каждого из нас защита правопорядка и законности – не просто работа, а дело, которому мы посвящаем всю свою жизнь « - отметил Ерлан Тургумбаев.

Министр пожелал личному составу, ветеранам МВД крепкого здоровья, благополучия и новых профессиональных успехов.