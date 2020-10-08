Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Мировые новости

    Глава МВД Кыргызстана: По всей стране действует группа людей, заинтересованных в эскалации ситуации

    8 Октября 2020, 11:48

    БИШКЕК. КАБАР - КАЗИНФОРМ - По всей стране действует группа людей, заинтересованных в эскалации ситуации. Об этом на встрече с журналистами сообщил и.о. министра внутренних дел КР Курсан Асанов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на КАБАР.

    Он сказал, что знает, кто за этим стоит.

    «Это не только в Бишкеке происходит, но и по всей стране. Это в Оше, в Ошской области и в Джалал-Абадской области. По всей территории работа ведется. Все будет жестко пресекаться», - сказал он.

    Курсан Асанов заявил, что никакой эскалации не допустит.

    «Сначала мы будем путем переговоров решать вопросы. В отношении простых людей силовые методы не будут применяться», - добавил он.

    Автор:

    Кыргызстан
    Новости по теме
    Новости по теме
    В Чуйской области Кыргызстана горит нефтебаза
    Казахская диаспора в Кыргызстане почтила память погибших при пожаре в области Абай
    Экс-президент Кыргызстана Курманбек Бакиев осужден по делу о коррупции на «Кумторе»
    Популярное
    1 Сильные дожди идут в СКО
    2 Заморозки прогнозируют в СКО
    3 Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
    4 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей