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    Глава МВД даст показания по делу о захвате заложников в отделении Kaspi банка

    19 Июня 2023, 17:07

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр внутренних дел РК Марат Ахметжанов ответил на вопрос - не является ли имиджевой акцией случай с освобождением заложников в отделении банка в столице, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Это вранье, так как имидж поднимается не по постановкам, а по другой работе», - сказал Марат Ахметжанов, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

    Глава МВД попросил журналистов дождаться результатов расследования.

    «У него были разные требования, я пока не буду вам говорить, потому что идет следствие. Я тоже там участник и возможно дам показания по этому делу. Поэтому давайте наберемся терпения, позже вы получите полную информацию», - отметил Марат Ахметжанов.

    Глава МВД также уточнил, что ранее задержанный привлекался за воровство и мошенничество.

    Ранее сообщалось о том, что Астане вооруженный мужчина заперся в здании банка Kaspi.

    Позже стало известно о том, что заложников освободили, а захватчик обезврежен.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Банки МВД РК
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