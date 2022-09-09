Глава МВД Беларуси наградил казахстанских полицейских за помощь идущему пешком до Каспия белорусу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В рамках визита делегации МВД Беларуси в Министерстве внутренних дел Казахстана проведена двусторонняя встреча министров двух стран Марата Ахметжанова и Ивана Кубракова, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Polisia.kz.

В ходе встречи обсуждены состояние и дальнейшие перспективы межведомственного взаимодействия.

«Казахстан и Беларусь всегда связывают дружеские отношения, очень тесные политические и экономические связи. Между нашими странами заключены около 100 двусторонних соглашений в различных областях, ключевым из которых является договор о дружбе и сотрудничестве. Высокий уровень сотрудничества достигнут и между органами внутренних дел наших стран. Налажена совместная эффективная розыскная работа, которая дает хорошие результаты. С прошлого года в Казахстане разыскано три преступника по запросу белорусской стороны», – сказал глава МВД Казахстана Марат Ахметжанов.

Министрами отмечен высокий уровень полицейского сотрудничества по многим направлениям оперативно-служебной деятельности как в двустороннем формате, так и в рамках международных структур (Содружества независимых государств, Организации договора коллективной безопасности и др.).

Главы полицейских ведомств на встрече подтвердили намерения о дальнейшей координации совместных усилий органов внутренних дел в борьбе с преступностью, в том числе ее организованными формами, а также обмену оперативной и правовой информацией.

Министр внутренних дел Беларуси Иван Кубраков наградил казахстанских стражей порядка. Он высказал слова благодарности сотрудникам патрульной службы Мунайлинского района департамента полиции Мангистауской области Максату Кадырбаю и Жанболату Таджибаеву за помощь гражданину Беларуси в непростой ситуации.

Летом двое патрульных во время ночного дежурства заметили мужчину, который сидел на обочине дороги и поинтересовались, не нужна ли ему помощь.

Как выяснилось, путешественник шел пешком из Беларуси в Актау – хотел увидеть море. В пути у него возникли проблемы с финансами, и он оказался в трудном положении. Полицейские не оставили белоруса в беде: разместили его в гостинице и накормили, а на следующий день осуществили его мечту и отвезли на морской берег.

Вручая награды, Иван Кубраков отметил, что высоко ценит поступок офицеров, проявивших лучшие человеческие качества. Министр пригласил их посетить Беларусь, отметив, что им, как и всему казахстанскому народу, всегда будут рады.

Кроме того, делегация МВД Беларуси в ходе визита ознакомилась с новой системой аналитики казахстанской полиции, которая позволяет предупреждать преступность и вести точечную профилактику по наиболее уязвимым направлениям. В центре оперативного управления столичного департамента полиции гостям продемонстрирована работа приложения «102» для связи населения с полицией, пресечения правонарушения и раскрытия преступления по горячим следам, организацией видеонаблюдения и работой устройств экстренного вызова полиции «тревожная кнопка 102», устанавливаемой на улицах и в общественных местах.

Белорусские стражи порядка изучили новые системы МВД Казахстана «Қорғау», выявляющую злостных нарушителей ПДД и «Е-кадры» для автоматизации кадровой работы, а также внедрение трехзвенной модель уголовного процесса с четким разделением полномочий органов расследования, прокуратуры и суда.