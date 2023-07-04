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    Глава МСХ ответил на критику депутата Ходжаназарова по нашествию саранчи

    4 Июля 2023, 12:49

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев прокомментировал ситуацию с нашествием саранчи в Костанайской области, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы в субботу отправили все руководство туда, мой зам лично полетел. Вся техника на месте была. Мы начали освещать прям с утра воскресенья эту ситуацию, выставляли всю объективную информацию на нашем сайте. Вы как считаете, это замалчивание?», - сказал Ербол Карашукеев, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

    Он также заявил, что в социальных сетях распространялось одно и то же видео, которое не соответствует реальной ситуации на месте.

    «Это 500 гектаров всего лишь. Мы показали всю информацию, выступил тот же самый хозяин вот этих площадей. Во-первых, там нет речи о 12-ти, 20-ти тысячах гектарах, всего лишь 500 гектаров пострадало. Мы вовремя все это пресекли, провели всю необходимую работу. Здесь, наверное, не стоит огульно вот так обвинять», - добавил Ербол Карашукеев.

    Ранее депутат Мажилиса Айдарбек Ходжаназаров выступил с критикой в адрес МСХ, заявив, что ведомство провалило работу по борьбе с саранчой.

    Как сообщалось, в Сети распространялось видео с саранчей на полях. Согласно комментариям автора видео, действие происходит в южных районах Костанайской области - Джангельдинском и Наурзумском районах. Видео прокомментировали в территориальной инспекции Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе МСХ РК.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Костанайская область Мажилис Минсельхоз Сельское хозяйство
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