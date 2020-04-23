Глава МИОР сравнил свободу прессы в Казахстане и Узбекистане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Иностранным средствам массовой информации гораздо комфортнее осуществлять свою профессиональную деятельность в Казахстане, чем в десятках стран, которые опережают нас в рейтинге свободы прессы. Такое мнение выразил министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев в интервью программе «Открытый диалог» на телеканале «Хабар», передает корреспондент МИА «Казинформ».

Отметим, что недавно был опубликован ежегодный всемирный рейтинг свободы прессы, в котором наша страна заняла 157-ую строчку. Узбекистан в этом рейтинге опередил Казахстан.

«Место, которое мы сейчас занимаем, не отражает объективной реальности. Скажу больше, многие представители зарубежных фондов, неправительственных организаций, которые работают в Казахстане, признают это. В нашей стране аккредитованы десятки иностранных журналистов, и я уверен, им в Казахстане гораздо комфортнее осуществлять свою профессиональную деятельность, чем в десятках стран, которые опережают нас в этом рейтинге», - сказал Даурен Абаев.

Он также прокомментировал и тот факт, что в этом рейтинге Узбекистан обошел нашу страну.

«Что касается наших узбекских коллег, то я, действительно, рад за них, ведь сегодня узбекское руководство проводит ряд реформ, но, справедливости ради, хочу отметить, что многое из того, что они внедряют сейчас, и что отмечено и международными организациями, сделано в Казахстане уже давным-давно.

Например, отмечают, что в Узбекистане упрощена регистрация СМИ. В нашей стране регистрация СМИ не просто упрощена, она носит уведомительный характер, это делается в онлайн-формате, это всё действует с 2012 года. Абсолютно любой гражданин Казахстана может это сделать, а единственное основание для отказа - это дублирование названия уже существующих СМИ. К примеру, упоминается и то, что многие репортажи стали выходить в прямом эфире (в Узбекистане – прим. авт.). Тут вообще без комментариев. Для нас прямые эфиры - это обыденность. Сегодня все новости в Казахстане выходят в прямом эфире на всех телеканалах нашей страны. Там начали освещать вопросы коррупции. К примеру, Агентство РК по противодействию коррупции - один из главных ньюсмейкеров страны. Нисколько не умоляя заслуг наших коллег из Узбекистана, хочу лишь отметить, что субъективность этого рейтинга довольно ощутима», - подчеркнул Даурен Абаев.



