Глава МИОР - спецдокладчику ООН: Мы готовы спорить

НУР-СУЛТАН. КАЗИФОРМ – Министр информации и общественного развития РК Даурен Абаев высказался касательно замечаний специального докладчика ООН по вопросу о праве Клемана Ньялетсосси Вуля в адрес законопроекта о мирных собраниях, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Я ознакомился с докладом, уверен, ряд рекомендаций будет учтен в стенах Сената Парламента. Естественно, мы дадим ответ по каждому пункту спецдоклада. Уверен, многие вещи мы снимем путем разъяснения той или иной ситуации. Но в то же время по некоторым позициям мы готовы спорить. Например, г-н Вуль возмущен запретом на ношение масок, скрывающих лицо. Не знаю, высказывал ли уважаемый спецдокладчик ООН аналогичное возмущение к примеру, в адрес США. Там в 15 штатах установили аналогичный запрет. Или в адрес Австрии, где за это нарушение можно сесть в тюрьму на 6 месяцев. В Испании для тех, кто закрывает лицо – штраф порядка 30 тысяч евро. Этот запрет в той или в иной степени действует в Германии, в Швеции, в Дании, в некоторых кантонах Швейцарии», - сказал Даурен Абаев в эфире программы «Открытый диалог».

Министр подчеркнул, что с учетом нынешней ситуации с пандемией необходимо рассматривать разные нюансы, но нельзя забывать о международном опыте.

«Было замечание по поводу того, что несовершеннолетние не могут быть организаторами митингов. Конечно, я понимаю, что Грета Тунберг доказала всему мировому сообществу, что для прогула школы могут причины гражданского характера. Но мы в этом большой проблемы не видим. Ведь мы разрешаем несовершеннолетним участвовать в митингах. Потому что мы подписали все необходимые конвенции, и в рамках этих конвенций должны давать такое право. Более того, государство берет ответственность за их безопасность. Просто сама процедура подачи уведомления о том, что мы будем проводить митинг, требует некоторых документов, которые пока дети подписать не могут по закону», - отметил глава МИОР.

«Помимо этого, мы должны исходить из логики и традиций нашего государства. А в целом мы с большим интересом относимся к таким комментариям, всегда готовы рассмотреть их и обсудить. Более того, нам приятно, что международное сообщество оказывает такое пристальное внимание нашему законопроекту», - заключил Д. Абаев.

Напомним, специальный докладчик ООН по вопросу о праве Клеман Ньялетсосси Вуль выразил несогласие касательно законопроекта о мирных митингах в некоторых аспектах.



