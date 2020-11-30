Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Глава Минздрава провел встречу с постоянным представителем ПРООН в РК

    30 Ноября 2020, 21:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр здравоохранения Алексей Цой встретился с Постоянным представителем ПРООН в Казахстане Якупом Беришем. Стороны обсудили вопросы двустороннего сотрудничества, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

    Алексей Цой поблагодарил Якупа Бериша за встречу, продолжительное динамичное сотрудничество и реализацию совместных проектов в области здравоохранения.

    Глава Минздрава напомнил, что благодаря ПРООН в Казахстане в 2015-2016 годах реализована программа по поддержке и развитию потенциала Республиканского центра по профилактике и борьбе со СПИД и социального развития РК в исполнении грантов Глобального Фонда для борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией». В 2017-2019 годах организация поддержала развитие потенциала Национального Научного центра фтизиопульмонологии. В данный момент реализуется совместный проект по закупу лекарственных препаратов для лечения социально-значимых заболеваний до 2023 года.


    В ходе встречи была презентована Страновая программы ПРООН на 2021-2025 годы.

    «ПРООН высоко ценит достигнутый уровень сотрудничества с Министерством здравоохранения Казахстана и надеется на дальнейшее расширение партнерства в рамках новой Страновой Программы на 2021-2025гг., одним из ключевых приоритетов которой является повышение качества услуг населению, в том числе в сфере здравоохранения», - отметил Якуп Бериш, Постоянный представитель ПРООН в Республике Казахстан.

    «Министерство здравоохранения поддерживает инициативы по повышению эффективности закупок высококачественных лекарственных средств, поддерживая при этом стойкость всей системы служб здравоохранения для обеспечения готовности к кризисам, реагирования и восстановления после них. Мы также поддерживаем инициативу ПРООН по включению пункта, касательно привлечения ресурсов международных финансовых учреждений и использования глобальных инструментов, что явилось подтверждением в социально-экономической сфере, связанных с кризисом COVID-19», - сказал в свою очередь А.Цой.

    Глава Минздрава заверил, что Казахстан и дальше будет развивать сотрудничество с ПРООН на постоянной основе.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    ООН Минздрав РК Здравоохранение
    Новости по теме
    Новости по теме
    Образование и медицина должны быть бесплатными для народа – мажилисмен Асхат Рахимжанов объяснил депзапрос
    Опухоль головного мозга удалили врачи жителю Семея
    Около 3 млрд тенге выделено на лечение пациентов с заболеваниями крови в Карагандинской области
    ВОЗ впервые разработала программу по борьбе с анемией
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров