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    Глава Минздрава Казахстана провел встречу с представителем ВОЗ Мелиттой Якаб

    18 Сентября 2020, 22:08

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр здравоохранения Алексей Цой провел встречу с руководителем Географически удаленного офиса (ГУО) ВОЗ по первичной медико-санитарной помощи Мелиттой Якаб в Алматы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Минздрава РК.

    Глава Минздрава выступил за увеличение количества вовлеченных национальных кадров для работы в ГУО по ПМСП (первичной медико-санитарной помощи), которые соответствуют требованиям ВОЗ.

    Также они обсудили укрепление партнерского сотрудничества между Министерством здравоохранения и Офисом через проведение курсов повышения квалификации по ПМСП для медицинских работников европейского региона, включая Республику Казахстан, и вопрос трансформации ГУО в Глобальный центр лучших практик по ПМСП. В частности, передать Офису определенные глобальные функции для работы со всеми 6 регионами ВОЗ в соответствии с работой по продвижению Декларации Астаны по ПМСП, проводимой Казахстаном на глобальном уровне.

    А. Цой заверил, что Казахстан всецело поддерживает разработку и принятие Европейской программы работы на 2020–2025 годы «Совместные действия для улучшения здоровья жителей Европы», озвученной на 70-й сессии Европейского Регионального комитета.

    В завершении встречи министр здравоохранения Казахстана выразил уверенность, что в совместном тесном сотрудничестве получится усилить деятельность Офиса с акцентом на приоритетное развитие ПМСП на уровне Европейского регионального бюро ВОЗ с постоянным мониторингом развития ПМСП в европейском регионе, а также выработать рекомендации для дальнейшей работы на уровне первичного звена.

    Эти и другие вопросы А. Цой и М. Якаб договорились обсуждать 1-2 раза в месяц в онлайн-режиме.

    Ранее сообщалось, что министр здравоохранения Казахстана Алексей Цой избран председателем 70-й сессии Европейского регионального комитета ВОЗ. Что дает председательство министра здравоохранения Алексея Цоя в сессии Европейского регионального комитета ВОЗ, объяснил официальный представитель Минздрава Багдат Коджахметов.


    Автор:

    ООН Минздрав РК Здравоохранение
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