Глава Минздрава Франции выступил за поэтапное снятие карантина в стране

ПАРИЖ. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Министр здравоохранения Франции Оливье Веран считает, что в стране будет целесообразно постепенно отменять карантин в отдельных регионах, а не одновременно по всей республике. Об этом он заявил в интервью, опубликованном во вторник в региональной газете Le Telegramm, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

«Я выступаю за то, чтобы отмена ограничительных мер проводилась постепенно по территориям», - сказал Веран. Он отметил, что для принятия такого решения об отмене карантина «необходимо изучить эпидемиологическую ситуацию по каждому из регионов, ситуацию в больницах, а также в целом проблему переполненности французских медучреждений».

Министр при этом отметил, что «в последние пять дней происходит некоторое снижение показателей эпидемии» в стране.

«Сейчас насчитывается меньше заболевших за сутки. Показатель ранее равнялся 40 тысячам, сегодня мы находимся в среднем на уровне 33 тысяч», - сказал министр. В то же время он подчеркнул, что положительные изменения «остаются нестабильными».

«Мы по-прежнему находимся на высоком уровне эпидемии, наблюдаемое снижение недостаточно быстрое и недостаточно сильное. Нам следует продолжать свои усилия по борьбе с эпидемией», - сказал Веран.

Министр отказался подтвердить, что во Франции будет соблюден указанный президентом Эмманюэлем Макроном срок по отмене ограничительных мер в середине мая.

«Мы работаем в этом направлении. Действие всех совокупных мер по борьбе с коронавирусом будет в различные моменты оцениваться. Надеюсь, что у нас будет спокойное лето, которое можно будет провести, строго соблюдая все необходимые меры, как мы это уже сделали летом прошлого года», - сказал Веран. «Мы работаем над тем, чтобы французы получили максимальную степень свободы», - заверил он.

Отвечая на вопросы относительно возможной длительности нынешней третьей волны эпидемии министр сказал: «Я стараюсь не быть оптимистом или пессимистом, а со всей строгостью подходить к имеющимся данным. Сейчас можно сказать, что мы быстро вакцинируем население - по 350 тысяч человек в день, что эквивалентно населению одного французского департамента. Это хорошая динамика».

«Я также констатирую, что смертность, хотя она и остается на высоком уровне, в то же время не столь высока, как она могла бы быть, если бы мы не успели провести вакцинацию пожилых людей до начала третьей волны», - сказал Веран. В то же время он заявил, что пик третьей волны во Франции еще не наступил.

Напомним, в начале апреля сообщалось о том, что Франция вводит общенациональный карантин с субботы и на месяц.