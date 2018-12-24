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Глава Минюстиции РК объяснил прошлогодние сбои в базе данных недвижимости
АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр юстиции РК Марат Бекетаев объяснил, из-за чего возникали прошлогодние сбои в работе государственной базы данных «Регистр недвижимости», передает корреспондент МИА «Казинформ».
«Ежедневный рост объема информации, интеграция с другими системами, а также существенное увеличение запросов повысили нагрузку на серверное оборудование, которое не обновлялось более пяти лет. В результате возникали технические сбои в работе информационной системы. К примеру, в феврале 2017 года в связи с увеличением в четыре раза количества запросов произошел сбой в работе основного и резервного серверного оборудования», - сообщил Марат Бекетаев в ходе правительственного часа в Мажилисе Парламента РК.
Он рассказал, что для решения проблем Министерством юстиции совместно с Министерством информации и коммуникаций в марте 2017 года был запущен пилотный проект по частичной передаче функции по регистрации прав на недвижимое имущество из органов юстиции в госкорпорацию «Правительство для граждан».
«Итоги пилотного проекта показали положительные результаты за счет оптимизации бизнес-процессов оказания государственных услуг. В результате в мае текущего года технические функции по регистрации прав на недвижимость были законодательно переданы госкорпорации. Информационная система правового кадастра также была передана в доверительное управление госкорпорации», - сообщил он.
Он рассказал, что государство отказалось от сбора за государственную регистрацию прав на недвижимое имущество.
«Это порядка 3 млрд тенге ежегодно, которые направлялись в местный бюджет. Теперь сбор заменен на платеж, который поступает на счет госкорпорации. Эти средства будут направлены на развитие информационных систем, закуп нового оборудования и повышение заработной платы работникам госкорпорации», - сообщил он.
По данным министра, ежегодно в стране в среднем регистрируется более 1 миллиона 700 тысяч прав на недвижимое имущество, также выдается более 10 миллионов справок в электронном формате. Как отметил глава Минюста, эти показатели растут из года в год.
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