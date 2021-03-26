Глава Минюста РК ответил противникам изменений в законодательстве об адвокатской деятельности

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр юстиции РК Марат Бекетаев ответил на доводы противников изменений в закон «Об адвокатской деятельности и юридической помощи», передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Основная цель этого законопроекта - это защита клиентов адвокатов и юридических консультантов, то есть простых граждан. У каждого гражданина Казахстана есть конституционное право на качественную правовую помощь, и этот законопроект предлагает механизмы, которые будут обеспечивать качество правовой помощи», - сказал Марат Бекетаев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге в СЦК.

Глава минюста отметил, что речь идет о развитии саморегулирования.

«Когда критики высказывают тезис, что государство в лице Министерства юстиции не справляется с этой задачей и перекладывает эту задачу на республиканскую коллегию адвокатов, этот тезис также не соответствует действительности. Выбор в пользу саморегулирования сделан на основе глубокого анализа и опыта развитых стран», - пояснил Марат Бекетаев.

Министр добавил, что в мире существует две модели регулирования правовой помощи.

«Одно – это государственное, другое – это саморегулирование. Опыт развитых стран показывает, что саморегулирование работает эффективнее. То есть когда сами адвокаты, сами юридические консультанты регулируют свою деятельность, тогда это обеспечивает более высокое качество правовой помощи, именно на это направлен законопроект», - подчеркнул Марат Бекетаев.

Ранее в СМИ сообщалось, что инициативная группа адвокатов, нотариусов и юридических консультантов собирает подписи под петицией Президенту РК Касым-Жомарту Токаеву с требованием отставки министра юстиции Марата Бекетаева.

«Уважаемый Касым-Жомарт Кемелевич, ранее мы уже обращались к Вам касательно опасных действий некоторых государственных органов, разжигающих социальную напряженность в юридическом сообществе нашей страны, связанных с внесением изменений в закон «Об адвокатской деятельности и юридической помощи». Законопроект возвращен Сенатом в Мажилис для доработки, однако ключевые вопросы гарантий независимости юристов и адвокатов остались без внимания. К сожалению, ситуация не разрешается», — говорится в обращении.