Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 476.18 eur/kzt 485.08

    rub/kzt 7.92 cny/kzt 70.46
Прогноз погоды
Нур-Султан: 1 °С
Алматы: 15 °С
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз

    • Глава Минтруда РК раскритиковала акиматы за низкий уровень трудоустройства

    6 Августа 2022 14:27

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова провела совещание по вопросам трудоустройства граждан на проекты, реализуемые в рамках 10 национальных проектов с участием представителей министерств внутренних дел, юстиции, акиматов областей и городов Нур-Султан, Алматы, Шымкент. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    В целях обеспечения доступности информации для всех граждан страны на Электронной бирже труда МТСЗН размещены более 2 тыс. проектов, реализуемых в рамках национальных проектов и создаваемые на них 43 тыс. новых рабочих мест.

    На сегодня на указанные рабочие места трудоустроены более 11 тыс. человек, из них 8 тыс. трудоустроены посредством Электронной биржи труда и 3 тысячи при содействии Центров занятости местных исполнительных органов.

    В ходе совещания глава ведомства указала местным исполнительным органам на недостаточную работу по информированию населения и принятию мер по трудоустройству 118 тыс. безработных, зарегистрированных в Центрах занятости.

    По итогам совещания местным исполнительным органам дано поручение об установлении причин низкого уровня трудоустройства и активизации работы на местах.


    Фото : gov.kz



    #Акимат #Минтруда РК #Трудоустройство
    Новости по теме
    Новости по теме
    Цифровую карту семьи запустят в пилотном режиме в Казахстане с 1 сентября
    Лесные пожары в Павлодарской области - на сельские акиматы поданы иски
    Более 9 тыс. этнических казахов получили статус кандаса с начала 2022 года
    Центры актуальных профессий Павлодара объединят с международными рекрутерами
    Популярное
    1 Аким города Тараза покинул свой пост
    2 Молочный фальсификат - 78 % несоответствий выявили в казахстанской продукции
    3 Назначен заместитель председателя Комитета лесного хозяйства и животного мира Минэкологии РК
    4 Сбор денег для якобы больного ребенка - двух аферисток задержали в Алматы
    5 Казахстан досрочно выиграл первое «золото» ЧА-2022 по дзюдо