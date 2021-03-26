Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Глава Минтруда провел прием граждан в общественной приемной партии «Nur Otan»

    26 Марта 2021, 20:10

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр труда и социальной защиты населения РК Серик Шапкенов провел онлайн-прием граждан в Республиканской общественной приемной партии «Nur Otan». В ходе приема, который продлился более 5 часов, глава МТСЗН РК рассмотрел проблемы 16 граждан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минтруда.

    За помощью в решении своих проблем к Серику Шапкенову обратились жители столицы, городов Алматы и Шымкент, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Карагандинской и Туркестанской областей.

    В ходе приема были рассмотрены вопросы по присвоению или восстановлению группы инвалидности, очередей на жилье и прочего обеспечения лиц с инвалидностью. Также министр дал разъяснения по вопросам оплаты труда индивидуальных помощников, трудоустройства, соблюдения трудового законодательства, прав работников и работодателей.

    Выслушав просьбы и предложения граждан, Серик Шапкенов дал подробные ответы по обращениям, а по вопросам, требующим дополнительного времени на рассмотрение, дал соответствующим департаментам МТСЗН РК поручение оказать содействие в их решении в рамках своей компетенции.

    Автор:

    Социальная поддержка Нур Отан Минтруда РК Общество
    Новости по теме
    Новости по теме
    Историческим захоронениям в Астане придадут официальный статус
    Как прошел Национальный курултай в Туркестане
    Касым-Жомарт Токаев: Нет бесполезных профессий, есть бестолковые специалисты
    Касым-Жомарт Токаев: Жестокость детей порой переходит все границы
    Популярное
    1 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    2 Семь автобусных маршрутов изменят схему движения в Астане
    3 Казахстан в Италии одержал разгромную победу в отборе на Евро-2024 по футболу
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Мошенники от лица «КазМунайГаз» привлекают деньги казахстанцев