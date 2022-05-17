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    Глава Минсельхоза РК заявил о перекосах в господдержке животноводства

    17 Мая 2022, 11:35

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Подворный откорм и ухудшение эпизоотической ситуации остаются острыми проблемами в сфере животноводства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Существующие перекосы в государственной поддержке животноводства, в частности излишняя сосредоточенность субсидирования на селекционно-племенной работе с ее высокой коррупциогенностью на фоне отсутствия обязательств и мотивации хозяйств по поставке мясного контингента откормплощадкам и мясоперерабатывающим предприятиям, привели к тому, что последние сегодня оказались загруженными только наполовину», - сказал министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства.

    По его словам, вместо высокотехнологичного промышленного откорма и убоя скота стал процветать подворный откорм и убой с соответствующими потерями добавленной стоимости и налоговых поступлений от животноводства, ухудшениями эпизоотической ситуации на местах.

    «Еще одна проблема – дефицит специалистов. В настоящее время на местах, помимо ветеринаров, ощущается острая нехватка зоотехников-технологов и зоотехников-селекционеров, в том числе и в промышленном птицеводстве. Продолжает оставаться острой проблема закрепления молодых специалистов на местах», - добавил Ербол Карашукеев.

    Ранее глава Минсельхоза РК сообщил, что по ряду животноводческой продукции сохраняется импортозависимость.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
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