Глава Минсельхоза РК отчитался о ходе уборочной кампании

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – О ходе уборки зерновых культур сообщил министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На сегодняшний день уборочные работы ведутся во всех регионах республики. При этом уборка зерновых культур завершена в Туркестанской области», - сказал Сапархан Омаров на заседании Правительства.

Было отмечено, что в Туркестанской области при средней урожайности 20 ц/га, намолочено 462 тыс. тонн зерна, в Жамбылской уборка на стадии завершения, убрано 94,6%. «Согласно оперативным данным, в целом по республике уборочная площадь зерновых культур составляет 15,2 млн га, из них убрано 4,8 млн га, что составляет 31,7%. Намолочено 5,5 млн тонн при средней урожайности 11,5 ц/га», - уточнил министр. Сапархан Омаров добавил, что в целом готовность техники на начало уборочных работ текущего года составила 98%. Для проведения уборочных работ имеется 147 тыс. тракторов, 82,3 тыс. тракторных прицепов, 38,5 тыс. зерноуборочных комбайнов, 15,2 тыс. жаток, 40,3 тыс. грузовых автомобилей. В целях исключения длительной остановки работы сельхозтоваропроизводителями сформированы ремонтные бригады. Проведена соответствующая работа с сервисными компаниями по усилению ими выездного сервиса, а также заполнению складов необходимыми запасными частями. «Акиматам необходимо держать данный вопрос на особом контроле, так как главная задача собрать выращенный урожай без потерь», - подчеркнул глава МСХ.