Глава Минсельхоза рассказал о запасах продовольствия на складах в Казахстане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сколько хватит запасов хранящегося на складах продовольствия в Казахстане, рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Продовольствия на сегодняшний день у нас в Казахстане хватает. Ситуация остается стабильной. На сегодняшний день ежедневно ведется мониторинг наличия продовольствия в торговых сетях, на складах», - сказал Сапархан Омаров, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

Министр заверил, что если в каком-то регионе возникнет необходимость в каких-либо продуктах, они будут туда немедленно доставлены.

«Например, в Мангистауской области, они же далеко находятся, если объемов каких-то товаров не будет хватать, мы оперативно будем туда доставлять», - заверил Сапархан Омаров.

Глава Минсельхоза добавил, что Казахстан себя обеспечивает продовольственными товарами по 19 социально-значимым продуктам, на 80-100 % - это внутреннее производство.

«Сейчас того объема, который на складах хранится, его на 5-6 месяцев хватит. Но при этом нельзя забывать, что идет безостановочное производство и эти объемы всегда обновляются», - добавил министр.