Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.15 eur/kzt 487.71

    rub/kzt 5.33 cny/kzt 62.45
Прогноз погоды
Астана+16+18℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Сельское хозяйство

    Глава Минсельхоза рассказал о запасах продовольствия на складах в Казахстане

    16 Марта 2020, 13:20

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – На сколько хватит запасов хранящегося на складах продовольствия в Казахстане, рассказал министр сельского хозяйства РК Сапархан Омаров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Продовольствия на сегодняшний день у нас в Казахстане хватает. Ситуация остается стабильной. На сегодняшний день ежедневно ведется мониторинг наличия продовольствия в торговых сетях, на складах», - сказал Сапархан Омаров, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Мажилиса.

    Министр заверил, что если в каком-то регионе возникнет необходимость в каких-либо продуктах, они будут туда немедленно доставлены.

    «Например, в Мангистауской области, они же далеко находятся, если объемов каких-то товаров не будет хватать, мы оперативно будем туда доставлять», - заверил Сапархан Омаров.

    Глава Минсельхоза добавил, что Казахстан себя обеспечивает продовольственными товарами по 19 социально-значимым продуктам, на 80-100 % - это внутреннее производство.

    «Сейчас того объема, который на складах хранится, его на 5-6 месяцев хватит. Но при этом нельзя забывать, что идет безостановочное производство и эти объемы всегда обновляются», - добавил министр.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минсельхоз
    Новости по теме
    Популярное
    1 Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
    2 Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
    3 Сильные дожди идут в СКО
    4 Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
    5 Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей