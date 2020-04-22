Глава Минсельхоза ознакомился с порядком перемещения фермеров через блокпосты

КАРАГАНДА. КАЗИНФОРМ - Министр сельского хозяйства Сапархан Омаров и аким Карагандинской области Женис Касымбек ознакомились с порядком перемещения фермеров через блокпосты и ходом подготовки к весенне-полевым работам в регионе, передает МИА «КазинфорМ» со ссылкой на пресс-службу Минсельхоза РК.

Также глава Минсельхоза посетил ряд фермерских хозяйств: КХ «Ясная Поляна» и «Жатва», ТОО «Жана-Ай», «НурСх» и «Найдоровское».

В ходе визита руководство Карагандинской области проинформировало министра о принятых мерах для обеспечения беспрепятственного проезда автотранспорта с грузом сельхозназначения. Как и в других регионах, проезд для сельхозтоваропроизводителей организован в соответствии с единым алгоритмом проведения ВПР, разработанного в Министерстве сельского хозяйства РК.

Для доставки запчастей из Караганды по представлению акиматов были составлены списки. Данные почти тысячи хозяйств. Все данные были внесены в базу на блокпостах. Теперь фермеры получили возможность самостоятельно подавать свои заявки на проезд в областной центр через систему Qoldau.

По итогам рабочей поездки министр прокомментировал ход посевной в республике.

- Мы ожидали, что в этом году при подготовке к посевной будут проблемы из-за пандемии коронавируса. Однако на сегодняшний день мы все организовали практически в штатном режиме. Кредитование, топливо, семена, удобрения – все это есть у фермеров, техника тоже подготовлена. Жалобы были лишь по поводу пропускного режима. В этой связи в министерстве был разработан и доведен до акиматов областей особый алгоритм пропуска сельхозтехники через блокпосты. Также в министерстве и в каждой области были созданы оперативные штабы реагирования для координации решения вопросов СХТП. Во избежание недоразумений из-за возможного отсутствия связи были запущены оба вида пропусков - электронный и бумажный, - сообщил Сапархан Омаров.

« Если где-то еще остались вопросы, мы будем их оперативно решать. Своевременное проведение весенне-полевых работ сейчас в числе главных приоритетов Правительства «, - добавил глава МСХ.

По данным акимата Карагандинской области, яровой сев в регионе проведут на площади 1 млн гектар, что на 50 тысяч больше, чем в прошлом году.

Большую площадь займут зерновые и зернобобовые – почти 900 тысяч гектар. Этими культурами в 2020 году засеют на 32,5 тысячи гектар больше. Площади под масличные и кормовые увеличились на 8 тысяч гектар - до 28 и 65 тысяч гектар, соответственно.

На оставшихся площадях посеют картофель и овощные культуры.

В проведении весенне-полевых работ будут задействованы более 10 тысяч тракторов, 193 посевных комплекса и около 6 тысяч сеялок. В настоящий момент готовность тракторов составляет 98%, сеялок – 99%, посевных комплексов – 100%.

Семенами и удобрениями фермеры области обеспечены полностью. Снабжение удешевленным дизтопливом продолжается, сейчас аграриям отгружено 1,7 тысячи тонн, или 16% от всего объема.

Для финансирования весенне-полевых работ в Карагандинской области АО «Аграрная кредитная корпорация» предусмотрены 2,8 млрд. тенге. На сегодняшний день выдано 68 кредитов на 2,2 млрд тенге.

Также в регионе предусмотрена господдержка в виде субсидий на сумму 2,5 млрд тенге.