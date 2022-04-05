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    Глава Минсельхоза отчитался Президенту о готовности к весеннему севу

    5 Апреля 2022, 17:00

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева. Главе государства заслушал отчет о текущем состоянии агропромышленного комплекса страны и задачах на 2022 год. Особое внимание было уделено мерам по обеспечению продовольственной безопасности и реформированию отрасли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Ербол Карашукеев проинформировал Касым-Жомарта Токаева об исполнении его поручений, в том числе касающихся подготовки к весенне-полевым работам. Министерство перепроверило наличие горюче-смазочных материалов, удобрений, запасов семян и готовность техники у фермеров. Президентом принято решение о двукратном увеличении объемов финансирования. По словам министра, в настоящее время отрасль готова к весеннему севу.

    Наряду с этим Глава государства был ознакомлен с шагами, направленными на совершенствование систем государственной поддержки АПК и ветеринарии, развитие личных подсобных хозяйств.

    По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по обеспечению продовольственной безопасности, продвижению отечественных товаров на новые рынки, развитию аграрной науки, качественному проведению весеннего сева. Президент также указал на необходимость усилить контроль за процессами рационального землепользования и возврата неиспользуемых земель.

    Фото: akorda.kz

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Правительство РК Минсельхоз Сельское хозяйство
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