Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Президент

Глава Минсельхоза отчитался Президенту о готовности к весеннему севу

Редактор:  
Жанара Мухамедиярова
5 Апреля 2022, 17:00
Глава Минсельхоза отчитался Президенту о готовности к весеннему севу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Президент Касым-Жомарт Токаев принял министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева. Главе государства заслушал отчет о текущем состоянии агропромышленного комплекса страны и задачах на 2022 год. Особое внимание было уделено мерам по обеспечению продовольственной безопасности и реформированию отрасли, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ербол Карашукеев проинформировал Касым-Жомарта Токаева об исполнении его поручений, в том числе касающихся подготовки к весенне-полевым работам. Министерство перепроверило наличие горюче-смазочных материалов, удобрений, запасов семян и готовность техники у фермеров. Президентом принято решение о двукратном увеличении объемов финансирования. По словам министра, в настоящее время отрасль готова к весеннему севу.

Наряду с этим Глава государства был ознакомлен с шагами, направленными на совершенствование систем государственной поддержки АПК и ветеринарии, развитие личных подсобных хозяйств.

По итогам встречи Касым-Жомарт Токаев дал ряд поручений по обеспечению продовольственной безопасности, продвижению отечественных товаров на новые рынки, развитию аграрной науки, качественному проведению весеннего сева. Президент также указал на необходимость усилить контроль за процессами рационального землепользования и возврата неиспользуемых земель.


Фото: akorda.kz

Президент Казахстана   Правительство РК   Минсельхоз   Сельское хозяйство  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Зульфия Сулейменова - о представлении на увольнение с должности вице-министра
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Сильные дожди и грозы ожидаются в ближайшие дни в СКО
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Казахстан сотворил сенсацию в отборе Евро-2024 по футболу
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Какой вид отдыха становится популярным в Казахстане
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Башенный кран упал в Астане
Башенный кран упал в Астане
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
Абат Аймбетов забил гол в ворота Северной Ирландии
301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов
301 млрд тенге дополнительно требуется на туристические проекты - Асхат Оралов