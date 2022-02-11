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    Глава Минсельхоза объехал фермерские хозяйства Мангистауской области

    11 Февраля 2022, 08:41

    АКТАУ. КАЗИНФОРМ - С 9 по 10 февраля министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев с рабочим визитом посетил отдаленные фермерские хозяйства Мангистауской области. Глава ведомства встретился с фермерами проконтролировал цены на корма, осмотрел склады операторов, а также принял участие в совещании по вопросам сельского хозяйства области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МСХ РК.

    На встрече с фермерами глава ведомства сообщил, что прибыл с целью обсудить сложившуюся сложную ситуацию по обеспечению кормами, выработать дальнейшие шаги для стабилизации ситуации и в целом рассмотреть вопросы развития сельскохозяйственной отрасли.

    Ербол Карашукеев акцентировал внимание на том, что в прошлом году помощь получили 733 крестьянских хозяйства и 6776 личных подсобных хозяйств на 281 089 голов скота.

    «В целях обеспечения социальной и экономической стабильности 31 января 2022 года из резерва Правительства РК выделены 663,9 млн тенге для охвата помощью дополнительно зарегистрированных 71 343 сельскохозяйственных животных», - подчеркнул глава ведомства.

    Учитывая необходимость продолжить работу по регистрации сельхозживотных, с 1 февраля по 31 мая текущего года открыт функционал «Зеленый коридор – 3». Для полного охвата и бесперебойной работы дополнительно откомандированы 17 сотрудников в населенные пункты, не имеющих ветеринарных врачей, обеспечена необходимая компьютерная техника.

    В целях поддержки фермеров Мангистауской области из резервов Продкорпорации поставлено 220 тонн отрубей, которая реализуется по сниженным ценам. Также на сегодняшний день из зерносеющих регионов подготовлено к отправке порядке 1000 тонн.

    Отдельно глава ведомства остановился на вопросах общей численности животных в области и животных, павших во время засухи. Так, по его сообщению, на 31 января 2022 года численность мелкого рогатого скота составляет - 363,4 тыс. голов, лошадей – 113,5 тыс., верблюдов - 82,2 тыс., крупного рогатого скота - 24,5 тыс. голов.

    Необходимо отметить, что в последние годы наблюдается рост количества лошадей, только с августа прошлого года их поголовье увеличилось на 24 627 единиц. При этом среди них отмечается наличие пород, не приспособленных к местным условиям, завезенных ранее из Западно-Казахстанской, Акмолинской и других областей. И это несмотря на то, что по мнению специалистов пастбищная особенность региона не способствует полноценному разведению как КРС, так и лошадей.

    Стоит также отметить, что 40 % всего поголовья сосредоточенно в организованных хозяйствах. В этой связи глава ведомства призвал фермеров к ответственному подходу к работе по обеспечению кормами в предстоящий период. По мнению министра, местным исполнительным органам и аграриям необходимо выработать новые механизмы, рассмотреть дополнительные возможности для обеспечения кормами животных в летний период, в том числе шире использовать потенциал отгонного животноводства в другие регионы страны.

    Глава ведомства указал на то, что обеспечение кормами - задача акимов районов, призвал местные исполнительные органы районного уровня более активно решать эти вопросы, отметив их пассивность в реализации своих прямых функциональных обязанностей.

    В завершении своего выступления Ербол Карашукеев проинформировал о проводимой министерством работе в области реформирования системы государственной поддержки АПК, подчеркнув, что она «проводится в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами».

    В свою очередь фермеры смогли высказать свои проблемные вопросы, изложить предложения и задать вопросы на интересующие их темы. Министр заверил участников, что проблемы и предложения системного характера будут рассмотрены на правительственном уровне, отметив, что только в русле конструктивного, открытого диалога и взаимного доверия можно решить все накопившиеся проблемы.

    Автор:

    Сельское хозяйство Мангистауская область
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