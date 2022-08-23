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    Глава Минсельхоза назвал ожидаемый объем урожая зерновых в РК

    23 Августа 2022, 09:56

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Прогонозный объем валового сбора зерновых ожидается на уровне 18,3 млн тонн, в том числе более 13,4 млн тонн пшеницы . Об этом сообщил министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев на заседании Правительства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Согласно данным акиматов областей, прогнозный объем валового сбора зерновых ожидается на уровне 18,3 млн тонн, в том числе пшеницы - более 13,4 млн тонн», - сказал Ербол Карашукеев.

    Министр также отметил, что в республике имеется в наличии переходящий остаток зерна в объеме 3,1 млн тонн, в том числе пшеницы - 2,5 млн тонн.

    «Ожидаемый объем валового сбора зерна с учетом переходящих остатков достаточен для полного обеспечения внутренних потребностей республики, а также реализации определенного объема зерна на экспорт и сохранение торговых позиций на наших традиционных рынках», - добавил Ербол Карашукеев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Правительство РК Минсельхоз Урожай Сельское хозяйство
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