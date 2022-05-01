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    Глава Минобороны РК проинспектировал Талдыкорганский гарнизон

    1 Мая 2022, 23:00

    ТАДЫКОРГАН. КАЗИНФОРМ - Министр обороны РК Руслан Жаксылыков посетил воинские части Талдыкорганского гарнизона, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

    Комиссия, возглавляемая министром обороны, проверила выполнение поручений Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Касым-Жомарта Токаева по кардинальному повышению боеспособности армии.

    Главнокомандующий Сухопутными войсками генерал-майор Талгат Койбаков и начальник главного штаба Сил воздушной обороны генерал-майор Фазылолла Баденов доложили о текущем состоянии дел в подчиненных воинских частях.

    В десантно-штурмовой бригаде имени Героя Советского Союза генерал-майора Ивана Панфилова министр обороны посетил жилые и административные здания, парк боевых машин и склады вооружения. В рамках выполнения мероприятий национального проекта «Безопасная страна» и реализации поручений Главы государства по обеспечению безопасного хранения боеприпасов, комиссией проверены противодиверсионная и противопожарная безопасность объектов.

    В авиационной базе генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков ознакомился с оснащением части, ее боевыми возможностями, ходом подготовки летного и инженерно-технического состава, состоянием военной инфраструктуры.

    Особое внимание руководитель оборонного ведомства уделил подразделениям специального назначения, дислоцированным в гарнизоне. Проверены учебно-материальная база, организация боевой учебы, обеспеченность экипировкой, специальными средствами и военной техникой.

    Генерал-лейтенант Руслан Жаксылыков также ознакомился с состоянием специальной техники в подразделениях связи.

    По результатам рабочей поездки министр обороны дал ряд указаний по дальнейшей реализации поручений Президента страны.

    Фото: пресс-служба МО РК

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Алматинская область Армия Минобороны РК
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