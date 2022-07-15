Глава Миннацэкономики РК выступил на форуме высокого уровня в ООН

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр национальной экономики РК Алибек Куантыров принял участие в министерском круглом столе «Ускорение достижения ЦУР к 2030 году – решение текущих кризисов и преодоление вызовов», который проходит в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ходе встречи участники обменялись мнениями о текущей экономической ситуации в мире и обсудили ключевые вопросы ЦУР (Цели устойчивого развития).

В своем выступлении глава МНЭ РК сказал, что пандемия COVID-19 поставила под угрозу мировую экономику и привела к серьезным последствиям. Продолжающийся кризис ограничил финансовое и бюджетное пространство многих развивающихся стран. Казахстан не стал исключением.

«Тем не менее, в 2021 году ВВП РК вырос до 4,1%. Но все еще ниже допандемийного уровня. При этом инвестиции в экономику увеличились на 2,6%, прямые иностранные инвестиции - на 54,1%. Таким образом, удалось сохранить уровень безработицы на уровне 4,9%», - сообщил министр.

Как подчеркнул А.Куантыров, пандемия сопровождается и другими глобальными кризисами, такими как изменение климата, отсутствие продовольственной и водной безопасности, ухудшение окружающей среды. Поэтому Казахстан особое внимание уделяет вопросам достижения Целей устойчивого развития.



Фото: пресс-служба МНЭ РК

