Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 445.99 eur/kzt 486.53

    rub/kzt 5.78 cny/kzt 64.16
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Другие государственные органы

    Глава Миннацэкономики РК обсудил вопросы гендерного равенства с помощником Генсека ООН

    16 Июля 2022, 13:33

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Нью-Йорке министр национальной экономики РК Алибек Куантыров провел встречу с заместителем исполнительного директора Структуры ООН по вопросам гендерного равенства и расширения прав и возможностей женщин (UN Women), помощником Генерального секретаря ООН Анитой Бхатиа. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Миннацэкономики РК.

    Стороны обсудили вопросы гендерного равенства, расширения экономических возможностей женщин и обменялись мнениями о перспективах взаимовыгодного партнёрства.

    Как подчеркнул глава ведомства, в Казахстане вопросам гендерного равенства уделяется большое внимание. В республике успешно работает Национальная комиссия по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте, реализующая госполитику в сфере защиты прав и законных интересов семьи, женщин и детей.

    Кроме того, в РК насчитывается почти 22 500 НПО, из которых более 500 занимаются семейной и гендерной политикой и вносят важный вклад в расширение прав и возможностей женщин. Представительницы прекрасного пола возглавляют более 8 тыс. неправительственных организаций.

    В регионах страны наблюдается стабильный рост количества женщин-предпринимателей.

    Анита Бхатиа высоко оценила проводимую в РК работу в этом направлении, отметив, что Казахстан успешно внедряет лучшие международные практики в области гендерного равенства и содействует женским инициативам.

    Ранее сообщалось, что министр национальной экономики РК Алибек Куантыров принял участие в министерском круглом столе «Ускорение достижения ЦУР к 2030 году – решение текущих кризисов и преодоление вызовов», который проходил в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке.

    Фото: www.facebook.com/mineckz

    Автор:

    Алла Серикбаева

    ООН Миннацэкономики Международная деятельность РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Глобальная встреча лидеров ЮНФПА состоится в Алматы
    Депутат Мажилиса РК Ерлан Саиров рассказал, как проходят выборы в Турции
    Казахстан и Китай планируют создать Хоргосский узел для увеличения товарооборота
    Популярное
    1 Скончалась 23-летняя костанайская параспортсменка Малика Мухтарова
    2 Знаменитые каменные шары долины Торыш похитили в Мангистау
    3 Футболист «Кайрата» получил тяжелую травму и попал в реанимацию
    4 Ущерб на 1,4 млрд тенге: Антикор завершил расследование по делу о СпецЦОНах
    5 Хаос и анархию устроили футбольные фанаты в Алматы
    Новости партнеров