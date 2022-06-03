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    Глава Мининдустрии проинспектирует трассу Уральск- Атырау-Астрахань

    3 Июня 2022, 14:28

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- Министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев планирует проехать на машине от Уральска до Атырау, а затем проинспектировать дорожно-строительные работы на дороге Атырау – Астрахань, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Сегодня с рабочим визитом прибыл в Западно-Казахстанскую область. В течение двух дней планирую проехать на машине от Уральска до Атырау и проинспектировать динамику строительных работ», - сообщил министр на своей странице в Instagram.

    Он считает, что выезжать в регионы, где идут работы по реконструкции дорог намного эффективнее.

    «Как говорится, «лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». Тем более, когда речь идет о реконструкции дорог», – написал министр. По словам Каирбека Ускенбаева, на сегодня в Западно-Казахстанской области капитальным ремонтом охвачено 248 км автодорог «Казталовка – Жанибек – граница РФ» и «Унеге – Бисен – Сайхин». «Во время поездки запланировал встречу с представителями подрядных компаний. Акцентирую внимание на том, чтобы дорожно-строительные работы выполнялись эффективно и своевременно. Дал ряд поручений АО «НК «КазАвтоЖол» и взял на контроль отдельные вопросы, касающиеся продвижения строительных работ. По возможности, планирую встретиться с жителями отдаленных сел», – сообщил К. Ускенбаев. Рабочая поездка министра продолжится в Атырауской области, где будут проверены работы по реконструкции автодороги Атырау – Астрахань.

    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Западно-Казахстанская область Транспорт Дороги МИИР РК Уральск
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