Глава Минфина объяснил причину закрытия торгового представительства Казахстана в РФ

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Заместитель Премьер-Министра - министр финансов Ерулан Жамаубаев пояснил, в связи с чем Казахстан планирует закрыть торговое представительство в России, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«На этот счет со стороны Министерства торговли и интеграции заявление уже было. Дополню лишь с той риторикой, что скорее всего, идет оптимизация излишних структур. Поскольку, когда речь шла о том, что у нас тесные взаимоотношения с Россией, имелось в виду, что есть Евразийская экономическая комиссия. Там представленность Казахстана достаточная, есть очень компетентные люди по всем направлениям, в том числе по предпринимательской деятельности, которые могут закрыть этот вопрос, находясь в Москве. Кроме того есть посольство, численность также достаточная. Есть определенные представители из разных государственных структур», - сказал Ерулан Жамаубаев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Сената.

«Поэтому, вопрос касается исключительно оптимизации структур государственных служб. При этом, единицы, которые занимаются данным направлением, могут сейчас решать другие вопросы», - считает Е. Жамаубаев.

Ранее в Минторговли сообщили, что в рамках процесса оптимизации работы государственных органов, с учетом высокого уровня взаимодействия с Российской Федерацией, было принято решение об упразднении торгового представительства Казахстана в России.

Фото: t.me/Kzgovernment













