Глава Минфина: Накопления в ЕНПФ съест инфляция, если их не инвестировать

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр финансов Казахстана Алихан Смаилов объяснил, почему на строительство газопровода «Сарыарка» выделяются средства из Единого накопительного пенсионного фонда, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Там (на строительство газопровода - прим. агентства) выделяются средства «Самрук-Казына», «Байтерек» и привлекаются займы со стороны Евразийского банка развития и нашего Банка развития Казахстана. (...) Я вам хочу сказать, что все деньги, которые выделяются из ЕНПФ - выделяются исключительно на рыночной основе, по рыночным ставкам. Рыночная ставка - 12%. Это делается для того, чтобы накопления пенсионеров в ЕНПФ приносили инвестиционный доход. Если их не инвестировать никуда, то их будет съедать инфляция», - сказал Алихан Смаилов, отвечая на вопросы журналистов после пресс-конференции в Правительстве.

Ранее на заседании Правительства вице-министр энергетики РК Махамбет Досмухамбетов сообщил, что общая стоимость первого этапа строительства магистрального газопровода составит 267 млрд тенге, в том числе 102 млрд являются заемными средствами банков, а 85 млрд - инвестирование пенсионных активов ЕНПФ.

Напомним, что магистральный газопровод «Сарыарка» планируется подключить к действующему магистральному газопроводу «Бейнеу-Бозой-Шымкент» в Кызылординской области. 5 сентября текущего года по проекту начаты процедуры закупа работ по строительству магистрального газопровод в соответствии с правилами закупок ОА «Самрук-Казына». Строительно-монтажные работы планируется начать после определения генерального подрядчика, ориентировочно в ноябре-декабре текущего года и завершить до конца 2019 года.