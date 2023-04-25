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    Глава Минэнерго прокомментировал продажу крупной нефтегазовой компании

    25 Апреля 2023, 11:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев прокомментировал информацию о продаже крупной нефтегазовой компании по заниженной цене. При этом он не озвучил названия компании, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «По данному вопросу будет осуществляться следствие. В рамках следственных мероприятий те или иные заявления, если будут возможны для раскрытия для прессы, будут сделаны в рамках работы комиссии по демонополизации», - сказал он в кулуарах заседания Правительства РК.

    Ранее сообщалось, что под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова комиссия по демонополизации экономики рассмотрела вопросы законности передачи в частную собственность важных инфраструктурных объектов в нефтегазовой сфере. В итоге стало известно о том, что несколькими годами ранее в частную собственность была продана крупная компания, работающая в нефтегазовой отрасли. Проведенная проверка выявила, что данный актив был передан в частные руки по заниженной оценочной стоимости.

    Автор:

    Анеля Касымова

    Правительство РК Нефть Минэнерго РК
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