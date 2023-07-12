Глава Минэнерго о модернизации ТЭЦ : Собственники однозначно будут нести ответственность

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В модернизацию ТЭЦ собственники также будут вкладываться. Об этом заявил министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Собственники однозначно будут нести ответственность. Собственники станций уже осуществляют инвестиции за свой счет. Если говорить по Экибастузской ТЭЦ, 7,5 млрд тенге собственники будут обязаны проинвестировать за счет своих средств в модернизацию данного объекта. Это касается и других объектов, исходя из степени износа и ответственности соответствующих участников», - сказал Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы журналистов на брифинге после заседания Правительства.

Было отмечено, что по повышению тарифов основная нагрузка ложится на юрлица и бюджетные организации.

Ранее Премьер-Министр РК Алихан Смаилов заявил, что рост тарифов для населения в текущем году составит 10-30%. Это весьма умеренное повышение, без которого невозможно эффективное содержание инфраструктуры ЖКХ.