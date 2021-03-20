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    Глава Минэкологии выразил готовность к укреплению казахстанско-германского сотрудничества в геологии

    20 Марта 2021, 11:04

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев провел встречу с послом ФРГ в Казахстане доктором Тилом Клиннером. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу министерства.

    В ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в области геологии, изменения климата и циркулярной экономики. Министр выразил готовность к сотрудничеству в сфере геологии с германскими горнопромышленными компаниями.

    «На сегодня ведется разработка информационной системы Национального банка данных и минеральных ресурсах. Это обеспечит доступность ко всем несекретным, в том числе литию и сопутствующих ему элементов, геологическим данным по месторождениям с любой точки земного шара в онлайн-режиме. Также станет возможным предоставление лицензий по принципу первой заявки в едином окне для инвесторов. Учитывая нововведения, мы открыты к сотрудничеству в сфере геологии с германскими компаниями», - сказал министр.

    Кроме того, глава Минэкологии высказался в поддержку инициативы по созданию рабочей группы по сближению казахстанской системы торговли квотами на выбросы парниковых газов (СТВ) с европейской системой и поблагодарил участие германской стороны в качестве председателя данной рабочей группы.

    «Казахстан намерен сократить выбросы парниковых газов, и на данный момент мы проводим работу по разработке Концепции низкоуглеродного развития Казахстана до 2050 года. Возможность сближения казахстанской системы торговли выбросами к европейской позволит стимулировать сокращения выбросов парниковых газов», - подчеркнул Магзум Мирзагалиев.

    Было сказано и о нововведениях в рамках нового Экологического кодекса. По словам министра, Казахстан отказался от косвенного экологического ущерба и увеличил объем технологически неизбежного сжигания газа. Так, для крупных иностранных инвесторов увеличение штрафов нивелируется. Было отмечено, что это будет являться мотивирующим инструментом для природопользователей.

    Посол ФРГ в Казахстане обозначил перспективность развития сотрудничества в сфере утилизации отходов, а также заинтересованность германских компаний в реализации совместных проектов по строительству мусоросжигательных заводов в Казахстане.

    Германия является одним из ведущих торговых партнеров Казахстана, торгово-экономические отношения между странами характеризуются динамикой стабильного укрепления и поиска новых возможностей взаимодействия на федеральном и региональном уровнях.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Внешняя политика Казахстана Экология Германия
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