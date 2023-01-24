Глава Минэкологии рассказала о реорганизации ведомства

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр экологии и природных ресурсов РК Зульфия Сулейменова сообщила, что ведомство сейчас проходит реорганизацию, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Зульфия Сулейменова прокомментировала информацию по поводу увольнения заместителей ведомства.

«Министерство проходит сейчас через реорганизацию. Когда происходит реорганизация госоргана, автоматически все сотрудники переходят в режим работы исполняющих обязанности (и.о.). Пока в министерстве не будет переутверждено штатное расписание, не будет перерегистрирован госорган в органах юстиции. Я полагаю, что среди отдельных сотрудников была какая-то информация касательно неуверенности того, останутся они или нет», - сказала Зульфия Сулейменова, отвечая на вопросы журналистов после заседания Правительства.

Она уточнила, что сам процесс реорганизации сложный.

«Нам необходимо было какие-то единицы передать в другое министерство, целый комитет мы передавали. Если кто-то хочет остаться или пожелает перейти куда-то на работу, мы конечно же поддержим своих бывших коллег. Со всеми вице-министрами я в прошлом году еще работала. Если кто-то захочет себя попробовать в какой-то другой сфере, то мы к данному решению будем относиться с максимальным уважением и поддержим», - считает министр экологии. «На сегодня работы в министерстве очень много. Я сама была в этом министерстве, работала. Экологический блок, который я курировала, очень большой: Комитет экологического регулирования и контроля, три департамента больших», - прокомментировала министр.

2 января Указом Главы государства Министерство экологии, геологии и природных ресурсов Республики Казахстан реорганизован в Министерство экологии и природных ресурсов Республики Казахстан с передачей функций и полномочий в сфере государственного геологического изучения недр, воспроизводства минерально-сырьевой базы в Министерство индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан.





Фото: primeminister.kz