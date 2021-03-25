Глава Минэкологии призвал молодых экспертов усилить совместную работу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня министр экологии, геологии и природных ресурсов РК Магзум Мирзагалиев принял участие в четвертом заседании Клуба молодых экспертов при Сенате Парламента РК. Темой обсуждения стали проблемы экологии, рационального использования природных ресурсов и устойчивого развития, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Молодые эксперты поднимали различные вопросы в сфере экологии и защиты окружающей среды, такие как качество воздуха в городах страны, управление водными ресурсами, сохранение редких и находящихся под угрозой исчезновения видов растений и животных.

К примеру, заведующий лабораторией генетики человека в Национальном центре биотехнологии профессор Максат Жабагин предложил создать Национальный биобанк биоразнообразия.

«Для сохранения биоразнообразия флоры и фауны Казахстана, наряду с особо охраняемыми природными территориями, назрела необходимость создания Национального центра биологических ресурсов или Биобанка биоразнообразия как единого оператора по сбору, хранению, обработки и распространения биологических образцов для научных целей и рационального использования. Это позволило бы обращаться научным коллективам из других организаций за собранными и хранящимися биологическими образцами в целях научных исследований», - сказал он.

Эксперт по низкоуглеродному развитию консультант Dornier Consulting Гульжамал Исаева считает необходимым расширение сети станций мониторинга с установкой цифровой аналитической платформы для принятия политических решений и оповещения населения. По ее мнению, это способствует отслеживанию уровня загрязнения атмосферы по районам города в онлайн-режиме и графическом формате.

Магзум Мирзагалиев, отвечая на вопросы и предложения, озвученные в ходе заседания, проинформировал Клуб молодых экспертов о проводимой министерством работе и планах на перспективу.

«Все поднимаемые вами вопросы очень важны и актуальны. По всем этим направлениям мы на постоянной основе проводим мониторинги, исследования и на основе полученных данных планируем наши действия. Безусловно, решить экологические вопросы сразу невозможно. Но поэтапно мы идем к эффективным изменениям», - подчеркнул министр.





Глава ведомства назвал действенным инструментом решения эковопросов принятие нового Экологического кодекса, а также утверждение дорожных карт по каждому региону. Кроме того, было сказано и о разрабатываемом Национальном проекте «Жасыл-Казахстан на 2021-2025 годы».

«Сейчас мы также работаем над созданием Нацпроекта по управлению водными ресурсами. Проект позволит сохранить водный баланс, построить новые ирригационные системы, модернизировать водохозяйственную инфраструктуру и поможет в водосбережении», - отметил глава ведомства.

Вместе с тем министр сообщил и о мерах по озеленению страны. «Утверждены комплексные планы, определены объемы посадки по регионам. Будет создана интерактивная карта по мониторингу за посадкой 2 млрд деревьев. В Наурыз мейрамы начата реализация данной инициативы Главы государства, дан старт проекту «Таза табиғат». Также утверждены законодательные меры по ужесточению ответственности за вырубку деревьев, законопроект «Об ответственном обращении с животными» находится в Мажилисе», - сообщил он.

Магзум Мирзагалиев также призвал молодых экспертов усилить совместную работу в сфере решения вопросов экологии для достижения эффективных результатов.



