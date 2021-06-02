Глава МИИР РК высказал претензии к качеству ремонта местной сети автодорог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сколько средств направят на ремонт местной сети автодорог в текущем году, сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Бейбут Атамкулов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В текущем году выделено 229,9 млрд. тенге (РБ – 162,8 млрд. тг, МБ – 67,1 млрд. тг). Из которых 75,9 млрд. тенге приходится на развитие транспортной инфраструктуры улиц городов республиканского значения: Нур-Султан, Алматы и Шымкент», - сказал Бейбут Атамкулов в ходе отчетной встречи перед населением.

Вместе с тем министр добавил, что есть замечания к качеству и освоению выделенных министерством средств.

«По нашему мнению, в регионах существует ряд проблем, связанных с острой нехваткой квалифицированных кадров, несовершенством государственных закупок, отсутствием на некоторых проектах технадзоров и аккредитованных лабораторий. Были случаи, когда подрядчиками привлекались частные аккредитованные лаборатории, которые выдавали сертификат качества на некачественные материалы», - сообщил Бейбут Атамкулов.

Кроме того, глава МИИР отметил, что имеется объективный риск формального отношения Государственного архитектурно-строительного контроля к компаниям, так как он находится в составе акиматов. Все эти факторы непосредственно влияют на качество дорог в регионах.