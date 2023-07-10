Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 443.99 eur/kzt 497.8

    rub/kzt 4.89 cny/kzt 61.88
Прогноз погоды
Астана+32+34℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Экономика

    Глава МИИР РК принял участие в заседании Совета по промышленной политике ЕАЭС

    10 Июля 2023, 15:30

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Екатеринбурге идет XIII международная промышленная выставка «ИННОПРОМ-2023». В мероприятиях участвовал министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИИР РК.

    В рамках международной промышленной выставки «ИННОПРОМ-2023» состоялось заседание Совета по промышленной политике ЕАЭС, а также панельная сессия «Промышленная кооперация Россия – Казахстан».

    Марат Карабаев поприветствовал коллег от имени Правительства Казахстана и от себя лично, также подчеркнул роль Совета по промышленной политике ЕАЭС.

    Автор:

    Кенбаева Гульсара Истелеуовна

    Правительство РК Астана Экономика Политика
    Новости по теме
    Новости по теме
    Казахстанские питомники нуждаются в грамотных агрономах - мнение экспертов
    Индустриальная зона стала драйвером в развитии экономики Алматы
    Будет ли Казахстан исключать из списка запрещенных движение «Талибан»
    Позицию Казахстана по отношению к Афганистану озвучил МИД
    Популярное
    1 Более восьми тысяч медработников уволилось из госсектора в Казахстане
    2 Нокаутом в первом раунде закончился бой боксеров из Казахстана и Узбекистана
    3 Сколько врачей уехало за рубеж из Казахстана – данные минздрава
    4 Непобежденный казахстанец нокаутом победил узбекистанца в Ташкенте
    5 Мелеющий Каспий: что станет с морем через 10 лет