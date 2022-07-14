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    Глава МИИР РК поручил немедленно завершить ремонтные работы в аэропортах Ушарала и Урджара

    14 Июля 2022, 10:45

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Продолжается работа по реконструкции искусственных взлетно-посадочных полос аэропортов Ушарала и Урджара. Данные меры предусмотрены для обеспечения доступности воздушным транспортом побережья озера Алаколь.Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.

    Предусмотрена реконструкция взлетно-посадочных полос и рулежных дорожек, перрона, установка светосигнального оборудования, периметрового ограждения и другое. В целом модернизация аэропортов направлена на повышение уровня стандартов безопасности и качества.

    Работа в этом направлении проводится акиматами Жетысуской и Абайской областей. Местными исполнительными органами завершение всех работ по реконструкции планировалось к началу туристического сезона. Однако из-за несвоевременного выполнения работ со стороны подрядных организаций сроки запуска были сдвинуты. В этой связи, глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев поручил немедленно завершить строительно-монтажные работы в аэропортах Ушарала и Урджара.

    Что касается процедурных действий по организации субсидируемых рейсов в аэропорты Ушарала и Урджара, со стороны Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК данные процедуры заблаговременно проведены. Выделены необходимые финансовые средства, а также определены авиакомпании, которые будут выполнять рейсы.

    Так, по итогам проведенного конкурса перевозчиком на авиамаршрутах Ушарал – Алматы и Ушарал – Нур-Султан определена авиакомпания SCAT. Рейсы будут выполняться с частотой 14 рейсов в неделю по каждому направлению в летний сезон, 7 рейсов - в остальное время. Стоимость билета будет составлять 15 тыс.тенге и 16 тыс.тенге соответственно.

    Также по маршруту Ушарал – Талдыкорган авиакомпания «Жетысу» будет выполнять полеты с частотой 28 рейсов в летний сезон, 14 рейсов - в остальной период. Полеты будут выполняться на самолетах L-410, стоимость билета 8 тыс.тенге.

    На авиамаршрутах Урджар – Алматы и Урджар – Нур-Султан по итогам конкурса перевозчиком определена авиакомпания «Южное небо». Рейсы будут выполняться на воздушных судах «Ан-24» с частотой 10 рейсов в неделю по каждому направлению в летний сезон, в остальное время 5 рейсов. Стоимость билета 14 тыс.тенге и 16 тыс.тенге соответственно.

    По информации местных исполнительных органов, с учетом новых графиков ремонтных работ завершение работ по реконструкции аэропорта Ушарала планируется к 20 июля, аэропорта Урджара – к началу августа.

    Для обеспечения транспортной доступности побережья озера Алаколь другими видами транспорта на период закрытия аэропортов Ушарала и Урджара по поручению главы ведомства Каирбека Ускенбаева увеличено количество поездов.

    Таким образом, до курортной зоны озера Алаколь организованы следующие маршруты:

    Алматы – Алаколь:

    – № 221/222 «Алматы-2 – Достык», периодичность 3 раза в неделю;

    – № 255/256 «Алматы-2 – Достык», 3 раза в неделю;

    – №211/212 «Алматы-2 – Достык», 2 раза в неделю;

    – № 453/454 «Алматы-2 – Достык», в летний период - 3 раза в неделю;

    – 8 прицепных вагонов в поезде № 22/21 «Кызылорда-Семей», в летний период, через день.

    Нур-Султан – Алаколь:

    – № 258/257 «Нур-Султан – Достык», в летний период, 2 раза в неделю;

    – № 54/53 «Нур-Султан – Достык», 2 раза в неделю; - 6 прицепных вагонов в поезде № 121/122 «Нур-Султан – Семей», в летний период, через день.

    Нур-Султан – Семей:

    – 457/458 «Семей – Достык», в летний период, через день;

    – 459/460 «Оскемен – Достык», в летний период, через день.

    Фото: primeminister.kz

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматинская область Туризм Транспорт МИИР РК Алаколь Авиация Абайская область
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