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    Глава МИД Великобритании поддержал политические и социально-экономические реформы в Казахстане

    21 Декабря 2022, 08:31

    ЛОНДОН. КАЗИНФОРМ – Заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди и министр иностранных дел, по делам Содружества и развития Великобритании Джеймс Клеверли приняли Совместное заявление по итогам 6-го заседания Стратегического диалога между Казахстаном и Соединенным Королевством 20 декабря в Лондоне, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    «Приветствуя достижения казахстанско-британских дипломатических отношений за последние 30 лет, министры иностранных дел обсудили ряд глобальных и региональных вопросов, а также перспективы двустороннего сотрудничества и стратегического партнерства», - говорится в документе.

    Министры подтвердили свое намерение и далее укреплять тесные двусторонние отношения посредством:

    - укрепления сотрудничества в политической и торгово-экономической сферах, в том числе за счет подписания нового Соглашения о стратегическом партнерстве и сотрудничестве между Казахстаном и Великобританией в 2023 году;

    - проведения 9-го ежегодного заседания Казахстанско-британской межправительственной комиссии по торгово-экономическому, научно-техническому и культурному сотрудничеству в феврале 2023 года;

    - содействия межпарламентскому сотрудничеству на различных платформах, и в частности, запланированному визиту британских парламентариев в Казахстан в 2023 году.

    Министры отметили, что Великобритания является ведущим партнером и инвестором в Казахстане на протяжении последних 30 лет, объем инвестиций с 2005 года составил более 13 млрд фунтов стерлингов, в Казахстане зарегистрировано более 600 британских компаний.

    «Обсудили меры по борьбе с изменением климата и построению высокотехнологичной зелёной экономики, в том числе приверженность Казахстана к 2060 году достичь нулевого уровня выбросов и стратегию Великобритании по созданию водородной экономики 21 века», - отмечается в совместном заявлении.

    Министры выразили обеспокоенность ситуацией вокруг Украины, отметив обоюдное желание содействовать укреплению мира, безопасности и стабильности на глобальном и региональном уровнях. Подчеркнули непоколебимую приверженность международному праву и основополагающим принципам Устава ООН.

    Министры согласились с важностью поддержания двустороннего политического диалога по вопросам международной безопасности, прав человека и экономического развития в рамках ООН, ОБСЕ и других многосторонних площадок.

    «Министр иностранных дел Великобритании выразил поддержку политическим и социально-экономическим реформам, проводимым в Казахстане, направленным на построение справедливого государства, справедливой экономики и справедливого общества», - подчеркивается в документе.

    Министры выразили надежду на дальнейшее развитие казахстанско-британского стратегического партнерства, и Мухтар Тлеуберди пригласил Джеймса Клеверли посетить Казахстан в ближайшем будущем.

    Автор:

    Тимур Дюсекеев

    ООН Внешняя политика Казахстана МИД РК Великобритания Сотрудничество Международная деятельность РК Инвестиции
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