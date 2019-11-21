Глава МИД РК встретился с послами стран Евросоюза

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Широкий спектр вопросов двустороннего и многостороннего взаимодействия между Республикой Казахстан и Европейским Союзом был рассмотрен на состоявшейся сегодня встрече министра иностранных дел Мухтара Тлеуберди с главами дипломатических представительств государств-членов ЕС в Казахстане. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

В своем приветственном выступлении глава внешнеполитического ведомства отметил, что Казахстан ценит партнерские отношения с ЕС, которые характеризуются активным политическим диалогом, высокой динамикой взаимной торговли и привлечения прямых инвестиций.

Министр приветствовал недавнюю ратификацию всеми 28 государствами-членами Европейского Союза Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве (СРПС) между РК и ЕС, принятие новой Стратегии ЕС по взаимоотношениям с Центральной Азией.

Европейские дипломаты дали высокую оценку проводимым в РК политическим, экономическим и социальным реформам, подчеркнули прогрессивность инициатив Президента РК Касым-Жомарта Токаева, обозначенных им в Послании народу Казахстана.

Дипломаты обсудили институциональные и финансовые аспекты реализации этих стратегически важных документов, перспективы сотрудничества по линии ЕС – Центральная Азия. Было отмечено, что в настоящее время казахстанская сторона разрабатывает отдельную «дорожную карту», направленную на раскрытие потенциала СРПС.

Отдельное внимание на встрече было посвящено реализации итогов официального визита Президента Европейского Совета Дональда Туска в Нур-Султан в мае с.г., в том числе его двусторонних договоренностей с Первым Президентом – Елбасы Нурсултаном Назарбаевым и Президентом К.Токаевым.

В рамках многосторонней повестки состоялся обмен мнениями по таким вопросам, как изменение климата, глобальная безопасность и взаимодействие в рамках международных организаций, включая ЕАЭС, ОБСЕ, ОЭСР и др.

Послы ЕС особо отметили предложения Президента Казахстана, обозначенные им в выступлении на ГА ООН в сентябре сего года. При этом они сошлись во мнении, что активная внешняя политика Казахстан делает страну активным игроком на международной арене и позволяет сохранять конструктивные отношения со всеми глобальными партнерами. Отмечена важная роль Казахстана в поддержании глобальной и региональной безопасности, включая вклад РК в нераспространение ядерного оружия, проведение гуманитарных операций, содействие Афганистану.

Глава МИД призвал европейских партнеров к активному сотрудничеству, акцентируя внимание на заинтересованности РК в углублении всесторонних связей в сфере торговли, сельского хозяйства, транспорта, логистики, окружающей среды, образования, правовых реформ, а также поддержки малого и среднего бизнеса.

Важной темой мероприятия стало облегчение визового режима с ЕС, что способствовало бы наращиванию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, расширило бы возможности для граждан РК.

По итогам встречи глава Представительства ЕС в Казахстане Посол Свен-Олов Карлссон высоко оценил регулярные предметные встречи с европейскими дипломатами по вопросам торгово-экономического сотрудничества под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина. Такие мероприятия, по его мнению, позволяют «сверить часы», более точно понять цели обеих сторон, вырабатывать взаимовыгодные решения по дальнейшему совершенствованию делового климата в стране и определять перспективные направления экономического сотрудничества.

Стороны договорились и дальше поддерживать регулярные рабочие контакты в формате РК-ЕС с участием министра иностранных дел.