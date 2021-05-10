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    Глава МИД РК встретился с депутатами Европарламента и спецпредставителем ЕС по правам человека в Брюсселе

    10 Мая 2021, 19:45

    БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - Находящийся в Брюсселе с визитом заместитель Премьер-Министра РК – Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди дал интервью казахстанским СМИ, передает МИА «Казинформ».

    Отвечая на вопросы журналистов, М.Тлеуберди сообщил, что в ходе встреч с европейскими партнерами основное внимание было уделено имплементации Соглашения о расширенном партнерстве и сотрудничестве, которое в марте прошлого года было ратифицировано всеми странами-участниками ЕС.

    «Мы наметили основные направления нашего дальнейшего сотрудничества, определены механизмы партнерства. Помимо экономического сотрудничества, обсуждались вопросы нашего взаимодействия на международной арене, а также в области соблюдения прав человека.

    Я провел отдельные специальные встречи в Европарламенте с председателем комитета по международным делам Дэвидом Макалистером и другими евродепутатами. Состоялась отдельная встреча со специальным представителем Евросоюза по правам человека Имоном Гилмором.

    В первую очередь, я информировал о состоянии в области прав человека в нашей стране. И о тех демократических реформах, которые проводит Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

    Особый интерес у моих собеседников вызвал третий пакет реформ, который был предложен Главой нашего государства. Европейские представители приветствовали нашу нацеленность на создание открытого демократического общества. Выразили готовность взаимодействовать в данном направлении.

    Также с европейскими партнерами обсуждались вопросы постковидного сотрудничества. Европейская сторона проинформирована о создании в Казахстане собственной вакцины от коронавируса QazVac, которая в настоящее время проходит регистрацию в ВОЗ. Это также вызывает большой интерес у наших партнеров в ЕС», - отметил глава МИД РК.


    Автор:

    Арнур Рахимбеков

    МИД РК Евросоюз
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